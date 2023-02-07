Минэнерго США: Россия увеличила поставки нефти в январе, несмотря на эмбарго ЕС

В январе 2023 года Россия увеличила поставки нефти несмотря на эмбарго Евросоюза. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (.pdf).

Конкретных цифр ведомство не приводит, однако в отчете отмечается, что январские показатели оказались выше ноябрьских. При этом Минэнерго ожидает снижения российских поставок в ближайшие несколько месяцев, поскольку с 5 февраля вступило в силу эмбарго Евросоюза на нефтепродукты из России.

На этом фоне Минэнерго повысило прогноз по добыче нефти в России в 2023–2024 годах на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценкам ведомства, показатель снизится до 9,9 млн б/с в 2023 году и до 9,8 млн б/с в 2024 году.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России введено с 5 декабря. В этот же день вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, введенный ЕС, G7 и Австралией. С 5 февраля также вступило в силу ограничение цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно. На фоне ограничений Россия перенаправила свои поставки в Азию, преимущественно в Китай и Индию.

О новых направлениях российской нефти — в материале «Ъ» «Обходные маневры».

Лусине Баласян