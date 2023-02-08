Великобритания начнет готовить украинских пилотов к полетам на истребителях НАТО

Великобритания расширит военную подготовку украинских военных, начав обучать их полетам на истребителях. После этого они смогут летать на западных самолетах стандарта НАТО. Также будет запущена программа подготовки морских пехотинцев.

«Я горжусь тем, что сегодня мы расширим подготовку от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей, обеспечив Украине вооруженные силы, способные защищать ее интересы в будущем»,— передает Sky News сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании.

Заявление было сделано в преддверии визита в Соединенное Королевство президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня, 8 февраля, он и британский премьер Риши Сунак обсудят усиление военной помощи Киеву, включая поставки дальнобойного оружия.

Ранее господин Сунак не исключил поставки британских истребителей на Украину. До этого он говорил, что «непрактично» поставлять Украине истребители Typhoon и F-35 из-за сложностей в их управлении. Другие партнеры Украины от поставок боевых самолетов пока отказываются: президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16, глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель исключил поставку боевых самолетов Украине из-за разногласий в ЕС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек