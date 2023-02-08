Зеленский 8 февраля посетит Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, прибудет в Великобританию, сообщает BBC со ссылкой на Даунинг-стрит. Это станет его первым визитом в Соединенное Королевство после 24 февраля.

Господин Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте. Sky News пишет, что украинский президент попросит «немедленного увеличения» поставок военной техники.

Господин Сунак предложит господину Зеленскому усилить подготовку украинских военнослужащих, в том числе обучить их полетам на истребителях, чтобы они могли летать на самолетах стандарта НАТО. Он также предложит запустить немедленную программу подготовки морских пехотинцев.

В сообщении Даунинг-стрит сказано, что премьер-министр обсудит с украинским президентом поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно призвано «помешать России наносить удары по гражданской и критически важной национальной инфраструктуре Украины».

Кроме того, Великобритания намерена сегодня объявить о новых санкциях против России. Они будут направлены на людей из окружения президента РФ Владимира Путина и компании, которые получают прибыль от боевых действий на Украине.

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Дарья Эрозбек