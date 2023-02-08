Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский 8 февраля посетит Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, прибудет в Великобританию, сообщает BBC со ссылкой на Даунинг-стрит. Это станет его первым визитом в Соединенное Королевство после 24 февраля.

Господин Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте. Sky News пишет, что украинский президент попросит «немедленного увеличения» поставок военной техники.

Господин Сунак предложит господину Зеленскому усилить подготовку украинских военнослужащих, в том числе обучить их полетам на истребителях, чтобы они могли летать на самолетах стандарта НАТО. Он также предложит запустить немедленную программу подготовки морских пехотинцев.

В сообщении Даунинг-стрит сказано, что премьер-министр обсудит с украинским президентом поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно призвано «помешать России наносить удары по гражданской и критически важной национальной инфраструктуре Украины».

Кроме того, Великобритания намерена сегодня объявить о новых санкциях против России. Они будут направлены на людей из окружения президента РФ Владимира Путина и компании, которые получают прибыль от боевых действий на Украине.

О ситуации на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...