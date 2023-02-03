Премьер Великобритании Сунак не исключил поставку на Украину истребителей в будущем

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил поставки британских истребителей на Украину. Однако он уточнил, что обучение их эксплуатации может занять месяцы или даже годы.
Риши Сунак
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«Нет, мы всегда в диалоге с украинскими коллегами по части того, как правильно их поддерживать»,— сказал господин Сунак в эфире TalkTV, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Европейской правде»). Он отметил, что истребители — это «невероятно сложное» оборудование.
«Наше желание и цель — чтобы Украина победила в этом конфликте. Так что это не только техника, это также и подготовка, которая идет вместе с этим (с истребителями. — "Ъ")»,— отметил премьер-министр.
Риши Сунак добавил, что Великобритания — одна из первых западных стран, которая поставит Украине тяжелые танки. Отправить Киеву 14 танков Challenger 2 Лондон пообещал еще в середине января.
Ранее британский премьер уже говорил, что «непрактично» поставлять Украине истребители Typhoon и F-35 из-за сложностей в их управлении. 3 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил в дальнейшем поставку Киеву истребителей, однако сказал, что это не завершит конфликт «как по волшебству». 1 февраля он говорил, что решение по этому поводу принято пока не было.
О реакции западных союзников на просьбы Украины поставить ей самолеты читайте в публикации «Ъ» «Эх, 16».