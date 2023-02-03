Премьер Великобритании Сунак не исключил поставку на Украину истребителей в будущем

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил поставки британских истребителей на Украину. Однако он уточнил, что обучение их эксплуатации может занять месяцы или даже годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Kin Cheung / AP Риши Сунак

Фото: Kin Cheung / AP

«Нет, мы всегда в диалоге с украинскими коллегами по части того, как правильно их поддерживать»,— сказал господин Сунак в эфире TalkTV, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Европейской правде»). Он отметил, что истребители — это «невероятно сложное» оборудование.

«Наше желание и цель — чтобы Украина победила в этом конфликте. Так что это не только техника, это также и подготовка, которая идет вместе с этим (с истребителями. — "Ъ")»,— отметил премьер-министр.

Риши Сунак добавил, что Великобритания — одна из первых западных стран, которая поставит Украине тяжелые танки. Отправить Киеву 14 танков Challenger 2 Лондон пообещал еще в середине января.

Ранее британский премьер уже говорил, что «непрактично» поставлять Украине истребители Typhoon и F-35 из-за сложностей в их управлении. 3 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил в дальнейшем поставку Киеву истребителей, однако сказал, что это не завершит конфликт «как по волшебству». 1 февраля он говорил, что решение по этому поводу принято пока не было.

О реакции западных союзников на просьбы Украины поставить ей самолеты читайте в публикации «Ъ» «Эх, 16».

Дарья Эрозбек