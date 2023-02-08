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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 350-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 8 февраля

Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты. В центральной части Харькова упали несколько ракет, одна из них попала в промышленный объект в Киевском районе города, сообщили местные власти. Министр обороны Германии договорился с несколькими странами о поставках Украине дополнительных 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 — к началу следующего года. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:30. Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты, 8 февраля все рублевые остатки будут конвертированы в евро — пресс-служба депозитария.

9:20. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил «РИА Новости», что решение Германии о передаче Украине танков означает новый виток эскалации конфликта.

8:53. На территории строящейся мечети на проспекте имени Мухаммеда Али в Грозном откроют стелу в память о военных, погибших в ходе специальной военной операции — глава Чечни Рамзан Кадыров.

8:42. Экс-президент США Дональд Трамп снова заявил, что мог бы завершить конфликт на Украине за 24 часа, если бы сейчас был президентом.

8:38. В 2022 году от гражданства РФ отказались 4 306 россиян, это максимум за последние 3 года (в 2019 году от него отказались 4 356 человек) — РБК со ссылкой на данные департамента информации и печати МИД России.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:35. Оснований для расширения украинской продукции, вывозимой в рамках зерновой сделки, нет — директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью «РИА Новости».

8:27. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев рассказал телеканалу ZDF, что договорился с несколькими странами о поставках дополнительных 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 — к началу следующего года.

8:24. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек: пока не известно, сколько танков Leopard 1 будет отправлено Украине, однако в первом квартале 2023 года страна получит «двузначное» число этих машин.

8:22. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что «перспективы мира» станут ближе, когда Запад прекратит «накачивать оружием» Украину.

8:19. В Харькове произошло несколько взрывов — в центральной части города упали от 6 до 10 ракет, написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, одна из них попала в промышленный объект в Киевском районе города.

8:09. Как заявил Джо Байден, США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию для помощи Украине.

8:08. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу назвал ввод российских войск на Украину «испытанием на века» для США и мира.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 349-й

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