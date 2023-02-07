В Турции число жертв землетрясения превысило пять тысяч

Жертвами землетрясения в Турции стали 5434 человека. Ранены 31 777, сообщили местные власти. В подконтрольной правительству части Сирии жертвами стихийного бедствия, по сообщению Минздрава страны, стали 812 человек. Число погибших в результате землетрясения в подконтрольных оппозиции районах Сирии превысило 1020.

При этом, по данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца, жертвами землетрясения на всей территории Сирии стали более 1,5 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. получили ранения.

Землетрясение произошло вчера, 6 февраля, в турецком Газиантепе, а также в соседней Сирии. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. В числе погибших оказался один гражданин России. В ликвидации последствий землетрясения участвуют несколько стран, в том числе Россия. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».