Спасатели МЧС РФ прибыли в пострадавшую от землетрясения Турцию

Три самолета МЧС России приземлились в аэропорту турецкого города Адана. В составе группировки больше 100 спасателей, которые будут помогать в ликвидации последствий землетрясения. Среди прибывших в Турцию — замглавы ведомства Александр Чуприян, передает «РИА Новости».

МЧС намерено развернуть аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками. Россия привезла в Турцию аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. «Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Отмечается, что отряд спасателей «Центроспас» готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно с использованием беспилотников, которые позволяют проводить разведку и мониторинг с воздуха. «В России всего три подобных отряда, что больше, чем в других странах мира»,— отмечает МЧС. В спасательную группировку также вошли кинологические расчеты.

Сильное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. За этим последовали еще десятки толчков. В Турции и Сирии погибли около 3,8 тыс. человек. Разборы завалов продолжаются.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Леонид Уварчев