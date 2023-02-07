В результате землетрясения в Турции погиб гражданин России

В Турции среди погибших в результате двух землетрясений, произошедших 6 февраля, опознан один гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие оперативные службы.
Разбор завалов продолжается. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков находится под завалами в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман.
Землетрясения также затронули соседнюю с Турцией Сирию. По последним данным, в общей сложности погибло более 4 тыс. человек, пострадало свыше 21 тыс. В ликвидации последствий землетрясений принимают участие несколько стран, в том числе российские спасатели.
Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».