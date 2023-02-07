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Коммерсантъ FM
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«Марвел» сел на рабочее место

Компания заинтересовалась производством АРМ

Структура поставщика электроники «F+ tech-Марвел» купила 49% в производителе систем автоматизированных рабочих мест (АРМ) Getmobit. Свою долю в проекте продал владелец ГК «Ланит» Филипп Генс, а основатель «Информзащиты» Петр Ефимов снизил ее с 55% до 41%. Эксперты полагают, что «F+ tech-Марвел» решила сосредоточиться на поставках электроники в первую очередь в госсекторе, используя преференции для оборудования, произведенного в России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производитель электроники F+ tech (головная структура ГК «F+ tech-Марвел») выкупил 49% в российском производителе систем автоматизированных рабочих мест (АРМ) Getmobit. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с условиями сделки, свои 35% в проекте продал владелец ГК «Ланит» Филипп Генс, а еще 14% из своих 55% — основатель «Информзащиты» (принадлежит «Ланиту») Петр Ефимов. В ГК «Ланит» подтвердили продажу долей, но сумму сделки назвать отказались.

Собеседник “Ъ” оценивает ее на уровне 200–300 млн руб.

Getmobit выпускает АРМ как для госсектора, так и для корпоративного сегмента, уточняет представитель F+ tech. АРМ представляют собой компьютеры со встроенными камерами для систем видео-конференц-связи, VDI-решениями (виртуализация удаленных рабочих столов), проводные телефоны, встроенные системы информационной защиты и др. Годовую емкость рынка подобных систем в РФ в F+ tech оценивают в 40 млрд руб. В течение 2023 года компания планирует вложить до 500 млн руб. «в создание и развитие технологий, а также расширение производственных мощностей».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гетмобит» зарегистрировано в 2016 году. В 2021 году выручка компании составила 23,8 млн руб., убыток — 53,5 млн руб. До сделки 55% компании было у Петра Ефимова, 35% у Филиппа Генса и еще 10% у гендиректора компании Марии Рукавишниковой. После закрытия сделки структура собственников будет выглядеть следующим образом: 41% останется у господина Ефимова, 49% — у структур F+ tech, 10% — у госпожи Рукавишниковой.

В декабре 2022 года Филипп Генс продал часть своей доли и в крупном поставщике решений для кибербезопасности «Код Безопасности» структурам «Росатома». До сделки доля бизнесмена составляла 85%, а затем снизилась до 43,5%. Собеседник “Ъ” среди производителей электроники предположил, что продажа Getmobit связана с убыточностью компании и отсутствием у исходных владельцев интереса развивать подобную технологию: «Getmobit приобретал еще отец Филиппа Георгий Генс, актив достался по наследству».

В 2023 году Getmobit планирует выпустить 20 тыс. АРМ, а в 2024 году — начать разработку новой линейки оборудования.

«Планируется создание тонких клиентов, моноблоков и IP-телефонов на российской электронной компонентной базе (ЭКБ), а также увеличение производственных мощностей для выпуска до 100 тыс. устройств в год»,— пояснил управляющий партнер «F+ tech-Марвел» Алексей Мельников.

Структуры «F+ tech-Марвел» активизировали вложения в производство электроники в РФ в 2022 году — рынок стал перспективным благодаря масштабным западным санкциям и ограничениям поставок после начала военных действий на Украине. В августе компания выкупила российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark (см. “Ъ” от 5 августа 2022 года). В ноябре она объявила о начале производства систем хранения данных (СХД) и сетевого оборудования в Подмосковье (см. “Ъ” от 18 ноября 2022 года). Для разработки собственных СХД куплена доля в разработчике ПО СК-СХД (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года).

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Еще до сделки Getmobit была нацелена на поставки электроники в основном в госсектор, для этого компания намерена включить свое оборудование в реестр отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры, отмечает собеседник "Ъ", близкий к министерству. Это, по его словам, дает возможность поставлять ПАК госзаказчикам, в том числе субъектам критической информационной инфраструктуры. В конце декабря Минцифры включило разработчиков ПАК в реестр российского ПО. Получившие аккредитацию компании получают ряд налоговых льгот и преференции на госзакупках.

Тимофей Корнев

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