По клавиатуре постучали

Структуры «Марвел-Дистрибуции» в ноябре запустят в России розничные продажи ноутбуков под собственной маркой F+ Flaptop, а в 2023 году намерены локализовать их производство в стране. Локализацию в России расширяет также «Аквариус», однако он пока ориентирован только на корпоративный и государственный секторы. Собственное производство в РФ нужно вендорам, чтобы избежать потери зарубежной сборки из-за вторичных санкций, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ф-Плюс Мобайл» (выходит в группу IT-дистрибутора «Марвел-Дистрибуция») выпустит в продажу ноутбуки под собственным брендом F+ Flaptop, первая партия появится в федеральной рознице в ноябре, «ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае, их стоимость составит 40–60 тыс. руб.», рассказали “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции».

В следующем году «Ф-Плюс Мобайл» планирует локализовать производство Flaptop в России и по итогам 2023 года занять 20% рынка ноутбуков. Сейчас производственная площадка в стадии проектирования, пояснили в компании. «Мы заинтересованы в активном расширении пула продуктов и собственных производственных мощностей для сборки законченных изделий, при этом параллельно продолжаем работать с отечественными подрядчиками». С 2021 года «Марвел-Дистрибуция» сотрудничает с холдингом GS Group по производству планшетов и смартфонов для госсектора.

До сих пор российские производители не ориентировались на потребительский сегмент и выпускали устройства только для корпоративного и государственного секторов. Эти ноутбуки представлены в основном ODM-устройствами (Original Design Manufacturer; выпускаются на тайваньских или китайских предприятиях и лишь брендируются в РФ). В основном речь идет о мелкосерийном производстве, не отвечающем нуждам розницы.

В то же время некоторые производители уже начали расширять локализацию в России. Например, «Аквариус» в октябре сообщил о производстве ноутбуков-трансформеров на новом заводе в Твери (см. “Ъ” от 31 марта и 10 октября). Раньше модель выпускалась в Ивановской области, но в объеме всего 3 тыс. штук. На новом заводе по планам компании до конца года будет выпущено не менее 20 тыс. ноутбуков, но только для государственного и коммерческого секторов.

Организация сборки ноутбуков из готовых зарубежных компонентов не должна создать трудностей, считает директор компании «Промобит» (разработала ноутбук Bitblaze, который должен выйти в розницу к началу 2023 года) Максим Копосов. «По сути, компании не потребуется высокотехнологичное производственное оборудование, это, скорее всего, будет конвейер со средствами контроля качества конечной техники. Купить такие линии сейчас можно без проблем как в Азии, так и в Европе, они не попадают под санкции»,— говорит он.

Себестоимость собранной в России электроники потенциально может оказаться не выше, чем собранной в Китае, считает вице-президент крупного российского производителя электроники. «В таких проектах ключевой вопрос — это грамотно выстроенная логистика компонентов. Если компания способна наладить стабильные каналы поставок в Россию, то конечная цена продукта будет вполне конкурентной»,— отмечает он. Собеседник не исключает, что собственное производство или даже сборка дадут «Ф-Плюс Мобайлу» выход на рынок госзакупок.

Российские производители ноутбуков занимаются локализацией из-за риска вторичных санкций в отношении зарубежных партнеров, считает собеседник “Ъ” в одном из российских вендоров. «Никто не знает, сколько еще будет продолжаться военная операция и как на это будут реагировать крупные производители ноутбуков в Китае, поэтому отечественные вендоры хотят перестраховаться и открыть собственные заводы для сборки в России»,— говорит он. По его словам, компоненты продолжат поставлять из Китая, а том числе через параллельный импорт.

Наличие собственного производства для «Ф-Плюс Мобайла» облегчит сервис проданных устройств, потому что в наличии всегда будет запас комплектующих, отмечает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. «Гарантированный сервис в сжатые сроки — это как раз то, что мы частично потеряли из-за ухода западных брендов»,— говорит он. По словам Сергея Вильянова, не стоит ожидать, что собранные в России ноутбуки будут дешевле китайских аналогов, «это связано прежде всего с небольшим по мировым меркам объемом рынка российских ноутбуков».

Анастасия Гаврилюк, Никита Королев, Тимофей Корнев