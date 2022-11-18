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Коммерсантъ FM
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«Марвел» начинает серверовку

Структуры дистрибутора вычислительной техники займутся ее производством

Структуры группы «Марвел Дистрибуция», одного из крупнейших оптовых дистрибуторов электроники, планируют в 2023 году начать в Подмосковье производство серверов, систем хранения данных (СХД) и сетевого оборудования. Мощность предприятия составит 250 тыс. единиц техники в год. Источники на рынке утверждают, что речь идет не о производстве, а крупноузловой сборке вычислительной техники из зарубежных компонентов. В таком случае, по их оценке, запуск предприятия обойдется не более чем в 1 млрд руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

F+ tech (ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», головная структура группы «Марвел Дистрибуция») в 2023 году расширит промышленные мощности, запустив новую производственную площадку в Подмосковье, рассказал “Ъ” представитель компании. В частности, F+ tech рассчитывает весной запустить производство вычислительной техники (сервера, СХД, сетевое оборудование), мощность предприятия составит 250 тыс. единиц оборудования в год.

«Площадка будет иметь современные сборочные линии и систему контроля качества уровня А-брендов. Для выпуска потребительской электроники под брендом F+ tech будут в большей степени задействованы внешние подрядчики»,— уточняют в F+ tech. Объем инвестиций не раскрывается.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» учреждено в декабре 2021 года, 50% компании у Владимира Корнева и 50% у Алексея Мельникова. С марта 2022 года компания получила 95% в ООО «Марвел КТ», которое ранее было головной структурой группы «Марвел Дистрибуция». По итогам 2021 года выручка ООО «Марвел КТ» составила 175 млрд руб. при чистой прибыли 8 млрд руб.

Собеседник “Ъ” на российском рынке электроники предполагает, что структуры «Марвела» по итогам 2022 года существенно нарастят выручку, поскольку компания наладила ввоз зарубежной вычислительной техники, официальные поставки которой в Россию были приостановлены после начала военных действий на Украине. В результате западных санкций прекратили поставки в страну крупнейшие зарубежные вендоры такого оборудования — Huawei, HP, Dell и др.

На фоне ухода зарубежных производителей, нарушения логистических цепочек поставок и накопленного отложенного спроса со стороны крупных заказчиков и владельцев дата-центров потребности в СХД на российском рынке не снижаются, говорит гендиректор группы Т1 Игорь Калганов. По оценке группы, доля российских производителей на рынке серверов и СХД составляет 20–25%. Сейчас поставки зарубежного оборудования стабилизировались, утверждает гендиректор 3data Илья Хала, но условия стали менее комфортными: «Сложно договориться о скидках, рассрочках платежей, к тому же выбирать оборудование приходится из меньшего числа вариантов». Он предполагает, что организация крупноузловой сборки в России может положительно повлиять на цены техники и снизить сроки поставок.

F+ tech запустит не производство оборудования, предполагающее множество технологических операций, в числе которых, например, пайка компонентов на плату, а крупноузловую сборку техники из китайских компонентов, уверен топ-менеджер крупного российского производителя электроники: «В таком случае это не завод, а скорее сборочный цех, запуск которого не потребует ввоза каких-то производственных линий. Рабочие будут с помощью шуруповертов собирать оборудование». Собеседник “Ъ” добавляет, что в таком случае запуск предприятия обойдется «не больше чем в миллиард рублей».

Гендиректор «Носи-Транса» Сергей Овчинников смотрит даже на сборочный проект скептически: «Сейчас ввоз компонентов даже для крупноузловой сборки вычислительной техники осложнен из-за санкций и нарушения логистических цепочек. Можно построить ангар, можно нанять людей, но из чего они будут собирать технику?» К тому же, добавляет топ-менеджер, выпуск серверов и СХД требует приобретения программной части для такого оборудования: «Но эти прошивки нам уже никто не продает».

Никита Королев

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