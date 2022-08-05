На принтерской дистанции

Головная компания одного из крупнейших в РФ дистрибуторов электроники «Марвел-Дистрибуции» приобрела российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark. Новому владельцу перейдут сотрудники российского офиса и контракты в РФ, а оборудование продолжит производиться на тех же фабриках, но под новым брендом. Сделка позволит «Марвел» закрепиться в сегменте печатной техники на фоне ухода HP, Xerox и Canon, допускают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emile Wamsteker / Bloomberg / Getty Images Фото: Emile Wamsteker / Bloomberg / Getty Images

Представитель «Ф-Плюс оборудование и разработки» (головная компания группы «Марвел-Дистрибуция») рассказал “Ъ”, что компания купила российский бизнес американского производителя принтеров Lexmark. Российское юрлицо компании ООО «Лексмарк Интернэшнл Рус» будет переименовано в ООО «Ф-Плюс Имэджинг» и продолжит вести все актуальные контракты Lexmark в России, уточнили в «Ф-Плюс». Сумма сделки не раскрывается.

Также «Ф-Плюс Имэджинг» планирует перевести в свой штат сотрудников местного представительства: менеджеров по продажам и сертифицированных инженеров, осуществлявших сервисную поддержку клиентов, добавили в компании. «Производственных мощностей у Lexmark нет, основная ценность компании — это штат и клиенты»,— добавили в «Ф-Плюс». Оборудование под брендом F+ imaging продолжит производиться по контракту на тех же фабриках, что и оборудование Lexmark.

Практически все производители печатной техники, такие как HP, Xerox, Canon и другие, ушли из России, распродают складские остатки и не осуществляют какую-либо экспансию, отметил гендиректор «Марвел-Дистрибуции» Алексей Мельников. По его словам, в ближайшие годы рынок печати будет представлен крайне ограниченным количеством участников, включая азиатских вендоров: «В наших планах занять до 20% рынка».

По данным IDC за первый квартал 2022 года, Lexmark занимала четвертое место на рынке принтеров в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) в сегменте от $500. Доля вендора составляла 11,3%, опережали его HP, Canon и Kyocera. Компания работает в России с 2010 года, она входила в группу компаний «Лексмарк Интернэшнл», специализирующуюся на разработке, производстве и поставке печатающих устройств, включая лазерные принтеры, МФУ и сопутствующие расходные материалы, а также на оказании сопутствующих услуг.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года выручка ООО «Лексмарк Интернэшнл Рус» составила 1,27 млрд руб. Чистая прибыль — 24,9 млн руб. В 2020 году выручка компании составляла 1,65 млрд, а чистая прибыль — 193,2 млн.

По оценке аналитика «Финама» Леонида Делицына, стоимость Lexmark должна составлять около $700 млн. «Но если в этом бизнесе нет ничего, кроме штата и клиентов, то стоимость может быть на порядок ниже»,— считает он.

«Марвел-Дистрибуция» запустила собственный производственный кластер корпоративного оборудования F+ Tech весной 2021 года, начав производить линейки серверов, сетевого оборудования и систем хранения данных и печатного оборудования (см. “Ъ” от 29 марта 2021 года). В феврале «Марвел-Дистрибуция» получила 20% в отечественном разработчике софта для управления печатью Printum.

Руководитель направления развития управляемых услуг IT-компании Softline Леонид Марков считает, что сейчас на рынке печатного оборудования спрос превышает предложение из-за дефицита оборудования: «Мы видим отличные возможности для развития отрасли».

Анастасия Гаврилюк