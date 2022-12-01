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Коммерсантъ FM
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Серверы берут в разработку

Структура «Марвел Дистрибуции» купила долю в СК-СХД

Компания F+ tech (головная структура «Марвел Дистрибуции») приобрела 49% разработчика ПО для систем хранения данных (СХД) и серверов под брендом Baum. Компания рассчитывает создать в РФ собственный центр исследований и разработок, чтобы в перспективе занять около 30% отечественного рынка систем хранения данных, в том числе наладив поставки оборудования в госсектор. Эксперты полагают, что разработчик в этом поможет, но отмечают высокую конкуренцию на рынке, в том числе с сильными китайскими поставщиками.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» (бренд F+ tech, головная структура дистрибутора электроники «Марвел Дистрибуция») 28 ноября купило 49% в разработчике программного обеспечения для систем хранения данных ООО СК-СХД. Еще 51% остался у основателя компании Александра Лапушкина. Эту информацию “Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс». По словам собеседника “Ъ”, знакомого с деталями сделки, сама доля и проект создания своего центра исследований и разработки обойдется F+ tech в 400–600 млн руб.

ООО СК-СХД учреждено в 2019 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Выручка по итогам 2022 года составила 202 млн руб. при чистой прибыли 118 млн руб. В интеллектуальной собственности СК-СХД — ПО под брендом Baum для оптимизации хранения данных на СХД, система хранения и интеллектуального анализа данных SK Analytics и т. д.

По словам управляющего партнера F+ tech Алексея Мельникова, там рассчитывают начать производство СХД под брендом F+ в 2023 году, а к 2024 году благодаря ПО Baum вывести на рынок оборудование собственной разработки, близкой по характеристикам к Huawei, Hitachi Vantara, IBM: «В планах — войти в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в 2023 году и занять до 30% рынка СХД в течение трех лет».

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» учреждено в декабре 2021 года, 50% у Владимира Корнева и 50% у Алексея Мельникова. С марта 2022 года компания получила 95% в ООО «Марвел КТ», которое ранее было головной структурой группы «Марвел Дистрибуция». В 2021 году выручка «Марвел КТ» составила 175 млрд руб. при чистой прибыли 8 млрд руб. Компания уже заявила о планах запустить производство сетевого оборудования и вычислительной техники, в том числе серверов и СХД, мощностью 250 тыс. единиц (см. “Ъ” от 18 ноября).

За последние два месяца это уже вторая сделка на российском IT-рынке, связанная с приобретением разработчика ПО для СХД. В сентябре входящая в «ИКС-Холдинг» группа Yadro приобрела 100% компании «Рэйдикс».

Источник на рынке говорит, что F+ tech разработчик софта для СХД и серверов в первую очередь нужен, чтобы поставлять технику госкомпаниям и ведомствам: «F+ tech будет создавать СХД и серверы из китайских компонентов, однако для того, чтобы они были доверенными и удовлетворяли требованиям регуляторов, требуется защищенное российское ПО, а не условный продукт Microsoft». В то же время, отмечают в крупном дистрибуторе электроники OCS, «их ждут и сложности в возврате инвестиций, связанные с относительно небольшой емкостью достаточно конкурентного российского рынка СХД».

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает сделку логичной, поскольку «прибыль от комбинации софта и "железа" всегда будет больше, чем продажа каждого сегмента по отдельности». В поставках госсектору, добавляет эксперт, F+ tech будет конкурировать с другими российскими производителями СХД и серверов, например с Yadro. Однако, уточняет он, ситуация может поменяться, если на российский рынок выйдет крупный азиатский вендор, например китайский Inspur: «У китайских компаний есть шанс захватить серьезную долю российского рынка благодаря более свободному доступу к электронным компонентам и технологиям мировых лидеров».

Тимофей Корнев

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