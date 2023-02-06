Вероника Белоцерковская заочно приговорена к 9 годам колонии

Басманный районный суд заочно приговорил блогера и экс-издательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую (признана иностранным агентом) к 9 годам колонии. Суд счел ее виновной в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Назначить такой срок просила сторона обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Белоцерковская

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вероника Белоцерковская

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело в отношении блогера возбудили 16 марта 2022 года. По данным следствия, с марта по апрель прошлого года она из-за границы разместила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) три публикации с фейками. В рамках дела было арестовано ее имущество на сумму 153 млн руб. Госпожу Белоцерковскую также объявили в международный розыск. По той же статье был заочно приговорен к 8 годам колонии журналист Александр Невзоров (признан иноагентом).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер