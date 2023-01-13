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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской на сумму 153 млн руб.

Басманный суд Москвы арестовал имущество издателя и блогера Вероники Белоцерковской (признана Минюстом иностранным агентом) по уголовному делу о фейках о российской армии. Стоимость арестованного имущества составила 153 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из суда.

Вероника Белоцерковская

Вероника Белоцерковская

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вероника Белоцерковская

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди арестованного имущества: квартира в Санкт-Петербурге, земельный участок с домом, а также машиноместо. Госпожа Белоцерковская сейчас находится за рубежом. В России ее объявили в розыск.

Веронику Белоцерковскую обвиняют по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). «Заведомо ложную информацию» нашли в трех постах в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В них говорилось о бомбардировке родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Дело Вероники Белоцерковской стало одним из первых в практике применения уголовной статьи «Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ». Оно было возбуждено 16 марта. Госпоже Белоцерковской грозит наказание в виде штрафа от 3 млн руб. или до десяти лет колонии.

Анастасия Ларина

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