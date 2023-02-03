Обвинение запросило для Белоцерковской 9 лет колонии

Прокурор запросил 9 лет колонии для блогера Вероники Белоцерковской (признана в России иностранным агентом) по статье о фейках о российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Белоцерковская

Фото: страница Вероники Белоцерковской в соцсети Вероника Белоцерковская

Фото: страница Вероники Белоцерковской в соцсети

Госпожу Белоцерковскую обвиняют по ст. 207.3 УК, гособвинитель Гульчехра Ибрагимова в суде заявила, что подсудимая знала официальную информацию Минобороны о непричастности российских военных к событиям в Буче, тем не менее это не помешало ей публично распространять ложные данные.

«Она умышленно публично распространяла заведомо ложные данные по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности»,— заявила госпожа Ибрагимова (цитата по «РИА Новости»). Обвинение также просит отстранить блогера от администрирования интернет-ресурсов на пять лет после освобождения.

Вероника Белоцерковская объявлена в международный розыск и заочно арестована, по данным следствия, с марта по апрель 2022 года она из-за границы разместила в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) на своей странице три публикации. Адвокат госпожи Белоцерковской заявила о несогласии с позицией гособвинения.

Дело в отношении блогера было возбуждено 16 марта, Вероника Белоцерковская стала одной из первых, против кого завели дело о фейках про ВС. В рамках дела арестовано имущество госпожи Белоцерковской на сумму 153 млн руб.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».