Что происходит после ввода войск России на Украину. День 348-й

Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник. Глава Минобороны Украины Резников не обсуждал с Зеленским свое назначение на пост министра стратегических отраслей. По информации издания Walla, Украина требует от Израиля кредит на $500 млн перед визитом в Киев главы МИД страны Эли Коэна. Стратегическая атомная подлодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:47. Владимир Зеленский: Украина готова оказать Турции необходимую помощь в связи с землетрясением.

Ранее возле города Газиантеп на юге страны произошло землетрясение магнитудой 7,8.

9:42. Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что ничего не знает о контактах с директором ЦРУ Бернсом, у России и США сейчас нет диалога по Украине.

9:27. Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроекты о продлении военного положения и мобилизации, пояснительные записки к ним пока не опубликованы.

9:24. Молдавия нуждается в дополнительной поддержке Евросоюза — в связи с российской спецоперацией в стране участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот поступающего с территории Украины оружия, рассказала Financial Times премьер-министр Наталья Гаврилица.

9:13. Bloomberg: страны Евросоюза и G7 договорились о потолке цен на дизтопливо из России на уровне $100 за баррель.

9:05. С сегодняшнего дня Эстония запретила покупать, ввозить и перевозить российские нефтепродукты — глава службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус.

8:44. Из-за перебоев с электричеством в школах Одессы 6 и 7 февраля введены каникулы — городские власти.

8:37. В пять утра над лесом недалеко от Калуги взорвался беспилотник, пострадавших нет — губернатор Владислав Шапша.

8:31. Украина перед визитом в Киев главы МИД Израиля Эли Коэна требует от Иерусалима кредит на $500 млн, «четкое публичное заявление против российского вторжения и в поддержку территориальной целостности Украины» и поддержку «мирного плана» Зеленского — издание Walla со ссылкой на источники (принадлежит The Jerusalem Post).

8:23. Агентство S&P Global Platts запустило котировку на российскую нефть Urals с ценами в портах Индии. По данным «Ведомостей», она учитывает стоимость нефти, страхование груза и фрахт, используется привязка к «форвардному Brent».

8:18. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «некоторых беспокоит» его договоренность с Владимиром Путиным об отправке муки из российского зерна в страны Африки.

8:15. Ирак занимает «взвешенную и сбалансированную позицию» в отношении российской спецоперации на территории Украины, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

8:12. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский не обсуждал с ним назначение на пост министра стратегических отраслей промышленности. «Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности»,— заявил он ICTV.

Ранее о переходе Резникова на новую должность заявлял глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

8:08. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава ВМФ России — глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

8:05. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 российских юрлиц — под ограничения попали госкорпорация «Росатом», ее дочерние компании и другие компаний атомной отрасли РФ.