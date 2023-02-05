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Коммерсантъ FM
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Над нефтепродуктами установился потолок

Сможет ли Россия обойти ограничение цен на топливо

5 февраля начал действовать потолок цен на российские нефтепродукты. Бензин и дизель дороже $100 за баррель запрещено перевозить морем. Для некоторых других видов топлива лимит установлен в $45 за бочку. В реализации этой ограничительной меры участвуют США и другие страны G7, Европейский союз и Австралия.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В самом Евросоюзе также вступило в силу эмбарго на такую продукцию, поэтому потолок введен для поставок в третьи страны. Впрочем, предусмотрены некоторые исключения. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Вводимый западными государствами потолок цен двойной. Он установлен на уровне $100 за баррель для светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин) и $45 за баррель для темных (мазут, гудрон, битум). На данный момент дизель торгуется на Лондонской бирже выше $110, мазут — выше $50. Ограничительные меры предполагают, что нефтепродукты из России запрещено поставлять морским путем в третьи страны по ценам выше согласованных лимитов. Для таких случаев запрет также предусмотрен на оказание финансовых или технических услуг по перевозке нефтепродуктов. Исключение сделано для поставок российских нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и те страны Евросоюза, у которых нет выходов к морю.

Начиная с 5 февраля будет действовать 55-дневный переходный период. Он коснется нефтепродуктов, которые были закуплены по цене выше установленного потолка при условии, что их погрузили на судно до 5 февраля и выгрузили в пункте назначения до 1 апреля. Введение потолка цен на нефтепродукты на какое-то время может создать России определенные затруднения, но ей наверняка удастся избежать серьезных негативных последствий, отметил старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович:

«Некоторое сокращение добычи нефти будет неизбежно, может быть, в районе полумиллиона баррелей в сутки. Что касается возможности России перенаправить экспорт нефтепродуктов, то такие варианты существуют, то есть это азиатские страны — Китай, Индия, это страны Ближнего Востока, это Африка. Существует несколько вариантов того, как можно продавать нефтепродукты в текущей ситуации. Во-первых, эти страны могут их использовать для собственного потребления или перепродавать после, скажем так, ребрендинга, называя их уже не российскими нефтепродуктами, а своими собственными. Возможна также доработка, то есть смешение российского топлива с иностранным.

Европейский союз будет сквозь пальцы смотреть на ситуацию, при которой российские по происхождению нефтепродукты будут попадать в регион.

Ведь если слишком быстро и жестко действовать, то можно оказаться в ситуации, при которой возникнет дефицит топлива в самом ЕС. Российская власть тоже не будет мешать отечественным компаниям заниматься всеми подобными операциями и постарается облегчить им возможность перестроиться и найти новую логистику».

Как Россия отреагировала на введение нефтяных санкций

Как Россия отреагировала на введение нефтяных санкций

Адаптация к очередному ограничению в виде потолка цен на нефтепродукты займет у России несколько месяцев, но понесенные за этот период потери скорее всего в дальнейшем удастся компенсировать, заметил ведущий аналитик компании «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков:

«Европейское эмбарго и потолок цен на российское топливо — несколько более проблематичная задача для отечественных экспортеров, чем ограничение для поставок нефти. У нас гораздо меньше танкеров, которые перевозят нефтепродукты, чем судов, перевозящих сырую нефть. Соответственно, перемена рынков с Европы на какие-то другие торговые площадки влечет за собой удлинение танкерных маршрутов и повышение спроса на те суда, которые могут перевозить топливо.

Сам по себе потолок цен на российские нефтепродукты не особо проблематичен, потому что там обозначены близкие к рыночным значения. То есть задача только усложняется тем, что нам придется возить топливо дольше и дальше.

Вместе с тем рынок, как правило, все-таки ищет различные способы решения проблем, и те потери, которые возникнут на первом этапе, возможно, будут компенсированы в будущем. Чуть позже, чем с сырой нефтью, но мы все-таки восстановим эти объемы.

При этом изменение валюты расчетов за нефть и нефтепродукты — это еще один способ уйти от ограничений. То есть, если мы оплачиваем нефть в долларах, то эта операция неизбежно отражается в рассчетно-кассовом центре в Нью-Йорке. Соответственно, если оплата переводится в дирхамы, в индийские рупии, китайские юани и так далее, то эти операции не фиксируются в тех странах, которые следят за соблюдением эмбарго и потолка цен. Вместе с тем дирхамы достаточно легко конвертируются в любую другую валюту на уровне центральных банков. Таким образом мы в том числе получаем механизм избегания контроля за соблюдением потолка цен».

Как работает схема поставок российской нефти

Как работает схема поставок российской нефти

С декабря 2022 года страны Запада ввели потолок цен на российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель. Предполагается, что в марте его пересмотрят, а впоследствии будут делать это раз в два месяца. С такой же периодичностью менять собираются и лимиты на нефтепродукты.

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Анна Маргулис, Андрей Загорский

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