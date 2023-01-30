Нефть уходит в тень

Россия сможет экспортировать топливо и после введения новых санкций. Как пишет The Economist со ссылкой на источники, теневая судоходная и финансовая инфраструктура Москвы за прошлый год выросла в разы. Российские компании нашли способы сотрудничать с некоторыми из старых контрагентов и наладили контакты с новыми из незападных стран. И в феврале, когда ЕС, вероятно, введет эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России, серый рынок только расширится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Издание уточняет, что экспорт из РФ пострадал после первых ограничений Европы в декабре. Но уже спустя два месяца показатели восстановились до уровней июня. Как устроены поставки, по данным журнала The Economist? Об этом — в справке “Ъ FM”:

Большая часть баррелей, на которые распространяется эмбарго, идет в Китай и Индию. При этом увеличился объем грузов с неизвестным направлением, пишет The Economist. В некоторых сделках до сих пор фигурируют те же греческие грузоотправители, британские страховщики, а также голландские и японские банки, которые долгое время лидировали на рынке. В декабре доля импортируемой европейскими компаниями российской нефти рухнула с 60% до 13%. Но юридическая волокита завершена, и показатель восстановился до 36%. Правда, есть риск, что в феврале-марте доля снова снизится. С другой стороны, у России остаются каналы, испытанные Венесуэлой и Ираном. The Economist описывает их так: «Разбитые танкеры полувековой давности плывут к тайным клиентам с отключенными транспондерами, их переименовывают и перекрашивают, иногда по несколько раз в пути, а в самых загруженных терминалах их сырая нефть смешивается с другой». Правда, этот способ кажется излишне утомительным. Пока российские фирмы по-прежнему могут легально продавать нефть большей части мира, отмечает издание. Потому доля такого экспорта хоть и растет, но пока невелика. Основную часть российской нефти покупают и провозят незападные компании, которые не обязаны соблюдать ценовой потолок, считает The Economist. Флот, который Москва может использовать, чтобы избежать ограничения цен, теперь насчитывает 360 с лишним судов. Это примерно 16% мировых запасов танкеров для сырой нефти. И даже если все западные корабли откажутся от бочек с российской нефтью, «теневого флота» по-прежнему будет достаточно, чтобы поддерживать экспорт на нынешнем уровне. И серой торговле есть куда расти. Китай и Индия могут покупать больше российской нефти — их резервуары для хранения остаются заполненными менее чем на две трети. Вероятно, большая часть того, что эти страны покупают, перерабатывается и перепродается в Европу. В частности, в начале января Китай увеличил квоты на экспорт нефти почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

Правда, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что возможности российских компаний по обходу ограничений почти исчерпаны. Кроме того, из-за серых схем бюджет страны недополучает прибыль, говорит он: «Есть ощущение, что три основных рынка сбыта, сложившиеся у нас за последний год — Китай, Индия и Турция, — близки к исчерпанию возможности по наращиванию импорта именно российской нефти.

Дальнейшее увеличение поставок связано с более мелкими рынками Южной и Юго-Восточной Азии, частично Африки. Выпадающие объемы экспорта нефтепродуктов, которые появятся после 5 февраля, вряд ли удастся даже частично заместить увеличением поставок сырой нефти. То есть и по ней в этом году ожидается сокращение импорта. Что касается логистики этой продукции, оценки стали намного более позитивными с точки зрения фрахта.

Российским компаниям, по всей видимости, в прошлом году удалось резко увеличить флот. Много вопросов к его долговечности, но он есть. Основная проблема в том, что издержки выросли сильно с точки зрения необходимости перевалки в море. Кроме того, стало больше расстояние поставки. Главный вопрос в том, у кого оседает сверхприбыль, которая выражена в дисконтах. Большие подозрения, что за большинством из них стоят российские компании».

Однако потребность в нефтепродуктах у ЕС останется, и теперь он будет закупать дизель, мазут и нафту в Азии, объясняет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. А Россия попытается поставлять туда больше сырой нефти и так компенсирует потери от эмбарго нефтепродуктов, отмечает он:

«Европе в любом случае нужны нефтепродукты. Она начнет закупать их у кого-то еще, и этот кто-то должен будет производить нефтепродукты из нефти, которую необходимо где-то взять. Соответственно, купит он ее, скорее всего, в России.

Можно ожидать, что экспорт удастся перенаправить в виде сырой нефти. Тут возникает еще один момент, связанный с количеством танкеров. Либо их не хватит, что означает, что не хватит нефти и нефтепродуктов, и цены сильно вырастут. Второй вариант — их хватит. Значит, одно будет замещено другим, возможно, при больших издержках на фрахт для России. Если же мы будем увеличивать поставки сырой нефти вместо нефтепродуктов, то придется повышать дисконт».

В декабре вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия может снизить добычу нефти в начале этого года на 500-700 тыс. баррелей в сутки. Это примерно 6% от общего объема производства.

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Сабина Адлейба