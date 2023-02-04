Пригожин обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить телеканал RTVI

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал заявления в Роскомнадзор и генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность RTVI на предмет распространения недостоверной общественно значимой информации. В случае выявления нарушений законодательства Евгений Пригожин попросил ведомства ограничить доступ к недостоверным материалам и привлечь виновных лиц к ответственности. Заявления опубликовала пресс-служба основателя ЧВК в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В опубликованных документах Евгений Пригожин просит Роскомнадзор и генпрокурора проверить материал RTVI с заголовком «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов "на глазах у всех"» на предмет нарушения ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») и ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

В указанном материале приводятся цитаты из интервью Андрея Медведева телеканалу CNN. 13 января его задержала полиция Норвегии за незаконное пересечение границы. Правоохранительным органам Норвегии он заявил, что был командиром подразделения ЧВК «Вагнер» и участвовал в составе группы в военной операции России на Украине. Позднее Евгений Пригожин подтвердил, что Андрей Медведев был бойцом ЧВК, и заявил, что он был объявлен в розыск «за попытку жестокого обращения с пленными». В интервью Андрей Медведев, в частности, утверждает, что в ЧВК «безжалостно» относились к новобранцам, а отказников расстреливали «на глазах у всех».

В конце января Евгений Пригожин попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина внести в Уголовный кодекс статью о дискредитации бывших осужденных, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Основатель ЧВК предложил запретить любую критику участников военной операции, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В Госдуме заявили, что в срочном порядке рассмотрят вопрос о возможности внесения изменений в УК.

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Эрдни Кагалтынов