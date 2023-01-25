Госдума срочно изучит идею Пригожина об ответственности за дискредитацию бывших заключенных, участвующих в СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который попросил внести в Уголовный кодекс (УК) статью о дискредитации добровольцев и бывших осужденных, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Господин Володин поручил председателям комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрею Картаполову и Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в УК, сообщает пресс-служба Госдумы. В какие сроки должен быть решен этот вопрос, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основатель ЧВК «Вагнер» считает нужным запретить любую критику участников военной операции, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях. Для нарушителей он предложил ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Господин Пригожин уточнял, что это касается только рядовых и младших командиров, «поскольку руководящий состав вне зависимости от подразделения должен нести полную ответственность за свои действия». Он попросил внести изменения в УК РФ, дополнив ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) частью 5.

О вербовке заключенных в ЧВК стало известно летом 2022 года. Утверждалось, что им обещают помилование через полгода службы. 5 января текущего года Евгений Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. Член Совета по правам человека Ева Меркачева сказала, что заключенных помиловали секретными указами еще до того, как их вывезли из колонии. По данным RT, из зоны военной операции вернулись уже более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер». В Кремле их помилование не подтвердили, но и не опровергли.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер