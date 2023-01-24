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Коммерсантъ FM
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Пригожин попросил Володина ввести уголовную ответственность за дискредитацию осужденных из ЧВК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина внести в Уголовный кодекс статью о дискредитации бывших осужденных, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Евгений Пригожин, в частности, предлагает запретить любую критику участников военной операции, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В письме к председателю Госдумы, опубликованном в Telegram-канале «Кепка Пригожина», основатель ЧВК просит внести в УК статью 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». При этом предприниматель подчеркнул, что речь в статье должна идти исключительно о рядовых и младших командирах, «поскольку руководящий состав вне зависимости от подразделения должен нести полную ответственность за свои действия».

Евгений Пригожин утверждает в письме, что есть отдельные СМИ, блогеры и Telegram-каналы, которые «выискивают» и публикуют негативную информацию о ранее осужденных добровольцах. По словам основателя ЧВК, ранее осужденных добровольцев выставляют людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом. Евгений Пригожин считает, что цель указанной деятельности СМИ — создание негативного отношения «к наиболее эффективным подразделениям».

О вербовке заключенных в ЧВК стало известно летом прошлого года. Тогда сообщалось, что им обещают помилование через полгода службы. 5 января господин Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сообщила, что заключенных, участвовавших в спецоперации, помиловали секретными указами еще до того, как их вывезли из колонии. По оценкам американских СМИ, бывшие заключенные сейчас составляют четыре пятых бойцов ЧВК.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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