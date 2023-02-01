От обстрела до заката

1 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что приграничных районов становится все больше.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Путин пообещал всем помочь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несколько дней назад Владимир Путин встречался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Это была, на мой взгляд, беспрецедентная встреча. Глава глубинной российской территории подробно рассказывал, как Белгородская область живет в условиях СВО (специальной военной операции.— “Ъ”). Это, судя по его дотошному, просто-таки кропотливому рассказу, именно воюющая территория. Ее обстреливают, на нее падают бомбы; разрушаются дома, стоящие на ней; нужна эвакуация жителей...

Будничный рассказ Вячеслава Гладкова об ужасах войны и гибели людей на земле, которую никто, и прежде всего ее жители, никогда не считал хотя бы проблемной, производил сильнейшее впечатление.

На таких рабочих встречах президенту таким же спокойным тоном рассказывают о ликвидации наводнения, например, или в крайнем случае об опасности пожаров.

А невероятное-то было именно в этом спокойствии. В том, что все привыкли. И происходящее воспринимается как должное. И даже Вячеславом Гладковым, который, посмотрите на него, создан, кажется, исключительно для мирной жизни.

В этот день на видеосвязи были главы сразу нескольких приграничных регионов, а также тех, где были как раз наводнения и пожары (решили объединить, по уровню опасности и степени ликвидации последствий).

На новых территориях, рассказал Владимир Путин, запускается «ипотека по льготной ставке — 2%».

— Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях (об этом не грех напомнить даже на производственном совещании.— А. К.), нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков.

Ипотека для приграничных регионов, где введено особое положение, видимо, не предусмотрена.

Владимир Путин вспомнил и про Вячеслава Гладкова:

— На прошлой неделе, если вы заметили (да-да, обратили.— А. К.), у меня состоялась встреча с губернатором Белгородской области, и он подробно доложил о ситуации в своем регионе, какая оказывается помощь людям по линии Белгородской области. По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений, и, безусловно, прошу обеспечить выполнение всего, что намечено.

А может, так и надо к этому относиться. Это ведь и есть новая реальность. И будем реалистами. И так будет с каждым (регионом). Если что, и с вновь прибывшим. Помогут, выделят, дадут поручения и обеспечат.

— Конечно,— добавил президент,— приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства.

То есть с этим придется подождать.

— Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну,— заявил президент,— решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах.

Вице-премьер Марат Хуснуллин привычно продемонстрировал свои бойцовские качества.

— В связи с обстрелом со стороны Украины возникают риски повреждения домов и объектов соцкультбыта граждан, проживающих вблизи приграничных территорий,— констатировал он.

Более того, они активно повреждаются.

— В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение жителей в связи с прямой угрозой их жизни,— продолжил Марат Хуснуллин.— Поэтому существующие механизмы поддержки при обычных ЧС, которые мы применяли, не всегда представляется возможным использовать на этих территориях.

В Белгородской области переселили, как выяснилось, уже 3,7 тыс. не предполагавших такого человек.

— При этом площадь отселенных домов составляет 108 тыс. квадратных метров,— добавил Марат Хуснуллин.— Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать, все это обеспечено необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой. Мы по вашему поручению, Владимир Владимирович, подготовили на сегодняшний день уже проект распорядительного документа — в случае одобрения вами сегодняшних подходов мы буквально завтра можем уже принять и выделить деньги (А сегодня слабо? — А. К.)! Все согласования администрации, Минфина, Минстроя у нас есть.

Дали выступить Вячеславу Гладкову. Он был на позитиве:

— Буквально все вопросы после нашего с вами разговора... Созвонились, все согласования сделаны... Завершили мониторинг, техническую инвентаризацию всех паспортов, всех семей, всех жилых домов, которые пострадали... И сколько нам необходимо до конца года построить. Готовы к выполнению задачи.

Складывалось стойкое впечатление, что больше никаких разрушений до конца года на территории Белгородской области не предусмотрено.

Роман Старовойт, губернатор Курской области, сообщил что «с начала специальной военной операции у нас пострадало 23 многоквартирных дома, 379 частных домов, причем два многоквартирных и четыре частных не признаны уже для проживания... Пострадали семь объектов социальной инфраструктуры... Если будет принято решение о помощи, были бы крайне благодарны...».

А как иначе? Своих не бросаем. И в Курской области, и в любой другой. Да хоть в Московской. Да хоть в самой Москве. Есть уверенность, что восстановим, если что, все и в кратчайшие сроки.

Причем надо отдать должное Роману Старовойту. Он, как рачительный хозяин области, неожиданно пошел дальше:

— 18 сентября в Курской области прошел ураган. Нетипичное явление!.. В результате которого пострадало 252 индивидуальных жилых дома, 15 многоквартирных домов и три объекта соцсферы... Сложившийся ущерб у нас — 355 млн руб. Но по формуле мы не можем претендовать на федеральную поддержку, потому что сумма не превышает полпроцента доходной части бюджета. А по линии Минстроя компенсируются затраты только по жилому фонду. То есть не пошли в расчет 211 млн руб. ущерба трем социальным объектам! Если будет принято специальное решение, мы будем крайне благодарны и по этому вопросу.

Роман Старовойт словно многообещающе анонсировал свою непременную благодарность — в пределах разумного, конечно.

Между тем Курская область может, без сомнения, гордиться своим руководителем: в текущих обстоятельствах он использует все возможности, предоставленные временем и ситуацией. Сначала ведь казалось, что надо помочь людям, потерявшим жилье: а нет, им по линии Минстроя все и так компенсируют. Потом выяснилось, что речь идет вообще-то лишь о сметенных ураганом соцобъектах, которые область должна восстановить за свой счет. Просто Роман Старовойт понимал, что на таком совещании он, как глава такого региона, может попросить и о таком. И безо всякой иронии — браво, Роман Старовойт!

Между тем идея губернатора не вызвала энтузиазма у президента. Он, очевидно, подумал о том, что ураган, скорее всего, прошелся не только по Курской области; и вообще неизвестно, где этот ураган успокоился и успокоился ли вообще.

И господин Путин предложил губернатору дополнительно изучить вопрос вместе с руководством МЧС и Минфина. А это в данном случае путь, надо думать, в никуда. То есть президент мог сказать и проще: «Забудьте».

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин пообещал всем помочь

Фото: пресс-служба президента РФ

Александр Богомаз, глава Брянской области, рассказал, что «с начала операции Брянская область 272 раза подвергалась обстрелам... Всего за это время были ранены 22 человека. Четыре человека погибли... Были разрушены 235 частных домов и домовладений...».

— Ситуация сегодня такая...— громко и тяжело вздохнул Александр Богомаз.— Все, что можем, мы с областного бюджета делаем...

— Но вы в контакте с Минстроем? — дал ему повод для оптимизма президент.

— Конечно! — заверил его Александр Богомаз и повторил это слово на всякий случай еще ровно три раза: — Конечно! Конечно! Конечно! Все делаем! И что касается безопасности и строительства фортификационных сооружений, все уже построили!

Это было уже лишнее. Последнюю фразу Александр Богомаз мог оставить и для более интимного разговора с президентом. Ведь вряд ли публичный рассказ об успешном строительстве фортификационных сооружений в сердце России понизит уровень тревожности всего остального тела страны.

— А по промышленности и сельскому хозяйству получили рост! — поправился, впрочем, Александр Богомаз.

Главы воюющих регионов один за другим убеждались в том, что им помогут. Подавляющее большинство вообще вне зоны досягаемости врага.

Так, глава Крыма Сергей Аксенов отчитался в том, что, «к счастью, пострадавших от обстрелов домовладений нет». И социальных объектов тоже.

А Крымский мост не считается.

Это вообще сразу не скажешь чье.

Хотя на самом деле это был удар, конечно, по федеральному центру принятия решений.

То есть лично по Владимиру Путину.

Андрей Колесников