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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле завода

Снаряды попали на территорию промышленного завода в Борисовском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал: людей успели вывести на безопасное расстояние. Глава региона обвинил в произошедшем украинскую армию.

«Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место»,— написал господин Гладков в Telegram.

Глава региона не уточнил, какой завод пострадал. В соцсетях и Telegram-каналах распространяют фото и видео пожара на промышленном объекте.

В Белгородской области с апреля 2022 года повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. В начале февраля он был продлен бессрочно. Господин Гладков заявлял в январе, что в результате обстрелов в регионе погибли 25 человек, 96 жителей получили ранения. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, из-за обстрелов власти Белгородской области отселили более 3,7 тыс. жителей.

О проблемах приграничных областей — в материале «Ъ» «От обстрела до заката».

Леонид Уварчев

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