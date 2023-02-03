США ввели санкции против совета директоров иранского производителя БПЛА Paravar Pars

США ввели санкции в отношении совета директоров иранского производителя беспилотников Paravar Pars. Об этом сообщил американский Минфин. Ведомство заявило, что «иранские беспилотники использовались Россией для атаки на критически важную инфраструктуру Украины».

Под санкции попали:

Хоссейн Шамсабади — управляющий директор и гендиректор Paravar Pars, также член совета директоров компании;

Али Реза Тангсири — председатель правления Paravar Pars;

Абуальфазл Назери — заместитель председателя совета директоров компании;

Мохсен Асади — член совета директоров Paravar Pars, ранее занимал руководящую должность в компании;

Мохаммад Садег Хейдари Муса — член совета директоров Paravar Pars;

Абульфазл Салехнежад — бывший член совета директоров компании;

Мохаммад Реза Мохаммади — член совета директоров Paravar Pars;

Абулгасем Валагохар — член совета директоров компании.

«Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для иранских КСИР и вооруженных сил. В более широком смысле Иран поставляет беспилотники для боевых операций России по нанесению ударов по критически важной инфраструктуре на Украине»,— заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Москва и Тегеран отрицают поставки иранских беспилотников для использования в военной операции. Западные страны в 2022 году уже вводили санкции за поставки БПЛА, в январе этого года ЕС и США расширили ограничительные меры.

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Мария Федотова