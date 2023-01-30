ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников

Евросоюз ввел санкции против иранской госкорпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит беспилотники. Санкции вступают в силу сегодня, 30 января. Документ об этом опубликован в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что HESA производит беспилотники для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также, по информации ЕС, дроны HESA применяются Россией в военном конфликте с Украиной.

Иран и Россия не раз отрицали использование иранских беспилотников в ходе военных действий на Украине. Власти Ирана сообщали, что поставляли беспилотники России до ввода ее войск на Украину. В 2022 году США, Великобритания и ЕС ввели санкции против других производителей беспилотников из Ирана из-за подозрений в поставках вооружения России.

О том, что происходит на 341-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко