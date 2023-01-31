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Коммерсантъ FM
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США расширили санкции против иранских компаний, заподозренных в поставках беспилотников России

США расширили свой санкционный список в отношении иранских организаций, которые Вашингтон обвиняет в причастности к поставкам беспилотников России. Эти БПЛА, по утверждению Минторга США, затем используются на Украине.

В черный список включены:

  • предприятие по проектированию и производству авиационных двигателей;
  • аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР);
  • организация по исследованию и самообеспечению КСИР;
  • компании Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industry, Shahed Aviation Industries.

Минторг США утверждает, что произведенные в Иране БПЛА передаются в Россию для последующего применения на Украине, что противоречит внешнеполитическим интересам, а также угрожает национальной безопасности США, сообщает Reuters.

Западные страны с 2022 года обвиняют Иран в поставках БПЛА для использования в военной операции России на Украине. Москва и Тегеран это отрицают. 29 января госсекретарь США Энтони Блинкен вновь выразил обеспокоенность поставками Ираном беспилотников России.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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