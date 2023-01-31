США расширили санкции против иранских компаний, заподозренных в поставках беспилотников России

США расширили свой санкционный список в отношении иранских организаций, которые Вашингтон обвиняет в причастности к поставкам беспилотников России. Эти БПЛА, по утверждению Минторга США, затем используются на Украине.

В черный список включены:

предприятие по проектированию и производству авиационных двигателей;

аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР);

организация по исследованию и самообеспечению КСИР;

компании Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industry, Shahed Aviation Industries.

Минторг США утверждает, что произведенные в Иране БПЛА передаются в Россию для последующего применения на Украине, что противоречит внешнеполитическим интересам, а также угрожает национальной безопасности США, сообщает Reuters.

Западные страны с 2022 года обвиняют Иран в поставках БПЛА для использования в военной операции России на Украине. Москва и Тегеран это отрицают. 29 января госсекретарь США Энтони Блинкен вновь выразил обеспокоенность поставками Ираном беспилотников России.

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Мария Федотова