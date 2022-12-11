Иран и Россия попали друг за друга

Утверждение новых санкций против Ирана и РФ станет в понедельник основной темой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Наказать Тегеран и Москву в Брюсселе хотят в том числе за военное сотрудничество друг с другом. На прошлой неделе по той же причине под санкции США попали воздушно-космические силы (ВКС) и центр беспилотной авиации Минобороны РФ. При этом в России не отрицают взаимодействие с Ираном в оборонной сфере в целом, однако отказываются оглашать детали и отрицают информацию, которую обнародуют западные СМИ и политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В понедельник в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. В планах глав европейских дипломатических ведомств — утверждение девятого пакета санкций против РФ и новых ограничительных мер в отношении Ирана. При этом и Москве, и Тегерану предъявляется счет как по отдельности, так и вместе. Еще на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект девятого пакета санкций против России из-за боевых действий на Украине, который включает внесение в черный список около 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности.

Основная причина санкций в отношении Тегерана — жесткое подавление иранскими властями протестов, которые не прекращаются в стране уже почти три месяца. За это время, по данным иранских правозащитных организаций, погибли более 450 человек, тысячи были задержаны. В четверг в Иране была проведена первая казнь по делу о протестах.

23-летний Мохсен Шекари был признан виновным в «мохаребе», или «войне против Бога». По такой статье проходят многие участники протестных акций в Иране. Власти утверждают, что Мохсен Шекари принимал участие в блокировании движения по одной из улиц Тегерана и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности.

Смертная казнь вызвала возмущение на Западе. В частности, действия иранских властей осудили в США, Испании, Италии, Австрии и Канаде. Послы Ирана в Германии и Великобритании были вызваны в МИДы этих странах для объяснений. Кроме того, Лондон и Оттава объявили о санкциях в отношении иранских должностных лиц, связанных с вынесением приговоров протестующих, а Канберра включила в свой санкционный список как иранцев, так и россиян. Теперь очередь ЕС.

Согласно информации агентства Bloomberg, в европейский санкционный список могут попасть около 30 юридических и физических лиц Ирана — их накажут за подавление протестов и поставки беспилотников в РФ. Напомним, что ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан подтвердил: поставки беспилотников имели место, но до 24 февраля — даты начала российской военной операции на Украине. В Москве же по-прежнему отрицают факт сотрудничества с Ираном в этой сфере. Только в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя «необоснованные утверждения о якобы осуществляемых военных поставках из Ирана в Россию», отметил, что «российский ВПК способен справиться с любыми задачами». «Ни в чьей помощи мы не нуждаемся»,— добавил он. При этом военные эксперты признают, что сбитые над Украиной российские беспилотники действительно похожи на иранские. А в октябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев писал в своем Telegram-канале, что России еще только предстоит наладить крупномасштабный выпуск беспилотников.

В то же время в пятницу Вашингтон ввел санкции против ВКС РФ, 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ и командования военно-транспортной авиации РФ (см. “Ъ” от 10 декабря). По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, ограничительные меры вводятся в связи с «закупкой иранских беспилотников». «Россия стремится сотрудничать с Ираном в таких областях, как разработка оружия и подготовка кадров»,— заявил он журналистам. Господин Кирби добавил, что не только Иран поставляет беспилотники России, но и Москва предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки» и это превращает «их отношения в полноценное оборонное партнерство», которое «вредно как для соседей (Ирана и РФ.— “Ъ”), так и для всего международного сообщества». Джон Кирби отметил беспокойство США тем, что Россия «намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты», включая вертолеты и системы противовоздушной обороны. Кроме того, он указал, что иранские пилоты учатся в РФ управлять истребителями Су-35, и Тегеран может получить эту модель самолета в течение следующего года, что «значительно укрепит иранские военно-воздушные силы по сравнению с его региональными соседями». Впрочем, еще в сентябре командующий ВВС Ирана Хамид Вахеди заявил в интервью иранскому агентству Borna, что закупка истребителей Су-35 стоит на повестке дня.

В Вашингтоне также считают, что Тегеран рассматривает возможность продажи «сотен баллистических ракет» Москве и запуска в России конвейера по сборке беспилотников.

В том числе в связи с этим новый пакет военной помощи США Киеву в размере $275 млн нацелен на то, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. В него включено оборудование для борьбы с беспилотниками.

«Сотрудничество России и Ирана активно развивается, и военная сфера тут не исключение. При этом необходимо заметить, что многое в военно-техническом и военном сотрудничестве Ирана с другими странами и ранее не афишировалось. Сейчас же, в условиях масштабного давления на Россию и Иран, эта сфера двусторонних отношений тем более является непубличной»,— сказал “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин. При этом он подчеркнул, что потенциал для развития таких отношений достаточно большой, так как обе страны находятся под жесткими западными санкциями и поэтому им особо нечего бояться в плане введения новых санкций за сотрудничество друг с другом.

С другой стороны, Москва и Тегеран и не скрывают, что сотрудничают в оборонной сфере, правда, детали не приводят. В начале декабря иранские СМИ выложили фото визита замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина в Тегеран. Там он встретился с начальником генштаба ВС Ирана генералом Мохаммадом Хосейном Багери и командующим ВМС Ирана Амиром Шахрамом Ирани. А в пятницу в Минобороны РФ сообщили о встрече главы ведомства Сергея Шойгу в Москве в рамках заседания глав оборонных ведомств государств—членов ШОС и СНГ с первым замначальника Генштаба вооруженных сил Ирана Азизом Насирзаде. «Те темы, которые мы обсудили, являются насущными для обеспечения безопасности в наших регионах сегодня»,— сказал Сергей Шойгу.

Марианна Беленькая