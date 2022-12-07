Губернатор Курской области проверил строительство «засечной черты» с Украиной

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с мест установки противотанковых заграждений. На фото видно, что господин Старовойт посетил места установки бетонных тетраэдров. Их выстраивают в два и в три ряда. На одном из фото видно выкопанную траншею.

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«Продолжаем укреплять рубежи Курской области»,— написал политик.

Аналогичные сооружения начали выстраивать в приграничных районах Белгородской области еще в конце октября. Чуть ранее создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что его военная структура занимается строительством оборонительных сооружений в ДНР и ЛНР, а также сотрудничает с белгородскими властями на этот счет. Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил, как идет ход строительства засечной черты.

19 октября президент Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах режим среднего уровня реагирования. Власти Белгородской и Курской областей формируют силы территориальной обороны и народную дружину. Они будут создаваться из добровольцев и «в случае необходимости встанут на защиту родного дома».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж