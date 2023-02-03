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Всемирная федерация стрельбы из лука против отбора россиян на Олимпиаду-2024 через турниры в Азии

Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выступил против квалификации российских лучников на Олимпиаду-2024 в Париже через азиатские турниры. Там считают, что если российским спортсменам разрешат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, то их возможности отбора на олимпийские игры нужно обсуждать отдельно.

«Если будет подтверждено возвращение к соревнованиям нейтральных спортсменов, необходимо будет определить другие возможности для квалификации во взаимодействии с Международным олимпийским комитетом»,— сообщили ТАСС в пресс-службе World Archery.

В пресс-службе добавили, что федерация обсуждает с Международным олимпийским комитетом (МОК) целесообразность возвращения отдельных спортсменов в нейтральном статусе. «Учитывая сложность ситуации, возвращение отдельных нейтральных спортсменов к соревнованиям в 2023 году, в том числе для участия в основной олимпийской квалификации на чемпионате мира, считается очень маловероятным»,— пояснили в World Archery.

В феврале 2022 года МОК в ответ на ввод войск России на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В январе 2023-го президент МОК Томас Бах допустил возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах в нейтральном статусе и в том случае, если атлет на замечен в активной поддержке военной операции на Украине.

Спустя несколько дней Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу в сентябре-октябре 2023 года. По словам президента ОСА Рандхира Сингха, для россиян и белорусов будет создана специальная система распределения квот на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Спортсмены смогут отобраться в тех дисциплинах, которые измеряются в баллах, очках и секундах.

Украина обещает бойкотировать игры в Париже, если в них будут участвовать российские спортсмены. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Томаса Баха в Бахмут и заявил, что разочарован его словами о необходимости допуска всех спортсменов на соревнования. При этом в МОК поясняли, что пока не обсуждали участие россиян в олимпийских играх 2024 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Олеся Павленко

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