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Коммерсантъ FM
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В МОК пока не обсуждали допуск россиян к Олимпиаде-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет пока не принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в Париже. Сейчас в МОК обсуждают допуск россиян и белорусов к Азиатским играм, которые пройдут этой осенью, сообщила пресс-служба олимпийского комитета в формате вопросов и ответов.

В МОК заявили, что не готовы строить догадки по поводу допуска спортсменов к грядущим Олимпийским играм в Париже. «Но совершенно ясно одно: мы говорим не о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы поставили, в том числе отсутствие какой бы то ни было идентификации со своей страной и Национальным олимпийским комитетом и полное соблюдение антидопинговых правил»,— подчеркнула пресс-служба.

МОК в феврале 2022 года на фоне ввода войск РФ на Украину рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх 26 января.

Также в январе президент МОК Томас Бах допустил возможность участия атлетов из России и Белоруссии в международных турнирах. Правда, он будет возможен только в нейтральном статусе и в том случае, если атлет на замечен в «активной поддержке» СВО.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский пригласил господина Баха посетить Бахмут (Артемовск) и заявил, что разочарован его словами о необходимости допуска всех спортсменов на соревнования. На Украине также собираются обсудить возможность бойкота олимпиады в Париже в 2024 году в случае допуска на нее российских спортсменов.

Подробнее — в материале «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Эрдни Кагалтынов

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