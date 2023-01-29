Олимпийский совет Азии рассказал о специальной системе квот на Олимпиаду для россиян

Для российских и белорусских спортсменов будет разработана специальная система распределения квот на Олимпиаду в Париже в 2024 году, сообщил исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх. Он пообещал, что это не повлияет на азиатские квоты на Игры.

«Они не будут вмешиваться в нашу систему медалей или азиатских квот на Олимпийские игры. МОК будет разрабатывать политику олимпийских квот вместе с нами и международными федерациями. Им будут вручаться другие медали»,— сказал господин Сингх Indian Express.

Как объяснил глава ОСА, разрабатывается система, при которой россияне и белорусы смогут «соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели». «Не в единоборствах, таких, например, как борьба. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, то мы упустим шанс отобраться. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться, это прорабатывается»,— добавил господин Сингх. Он отметил, что у спортсменов остается мало времени для завоевания квот из-за бойкота, поэтому ОСА решил пригласить их участвовать в своих турнирах.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года на фоне ввода войск РФ на Украину рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. 25 января МОК выступил за возвращение спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при отсутствии активной поддержки боевых действий на Украине. После этого ОСА предложил спортсменам из РФ и Белоруссии принять участие в Азиатских играх — они состоятся в Ханчжоу в Китае с 23 сентября по 8 октября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем Ханчжоу».

Леонид Уварчев