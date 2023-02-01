Ограничение импорта бьет по экспорту

За год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тыс. до 2,9 тыс., а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тыс., подсчитали аналитики сервиса «Контур.Призма». Согласно проведенному Банком России опросу промышленных предприятий, наиболее чувствительной потеря доступа к технологиям и оборудованию стала для эффективных компаний-экспортеров. В ЦБ отмечают, что в таких условиях российский экспорт может потерять конкурентоспособность и сократиться даже при переориентации поставок на «дружественные» страны. В 2023 году сложности компаний могут усугубиться, в том числе из-за расширения режима вторичных санкций и потери уже новых каналов поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / Reuters Фото: Pascal Rossignol / Reuters

К февралю 2023 года под санкции зарубежных стран попали 2,9 тыс. российских организаций, в то время как до начала военной операции РФ на Украине в санкционных списках было 1,6 тыс. юрлиц, следует из исследования аналитиков сервиса «Контур.Призма». При этом из-за действия «правила 50%» (ограничения распространяются на организации, более чем наполовину аффилированные с компанией, попавшей под прямые санкции) число подсанкционных компаний достигло 9,8 тыс.

Более трети головных подсанкционных компаний зарегистрированы в Москве и области — 1,1 тыс., в Санкт-Петербурге и в Крыму — 271 и 150 соответственно. В остальных регионах их число в среднем не превышает сотни. В отраслевом разрезе больше всего пострадали компании из сферы научных исследований и разработок — 230 юрлиц, предприятия оптовой торговли — 201, финансовые и образовательные учреждения — 152 и 150 соответственно. Больше всего ограничений действует со стороны Украины — 2373, США — 1744, ЕС — 574, Японии — 428, Швейцарии — 416.

Исследование Банка России (на основе проведенного в июле—августе опроса предприятий) показывает, что ключевой проблемой для бизнеса стали ограничения на импорт: ухудшение условий транспортировки и отказ зарубежных компаний поставлять сырье, комплектующие, запчасти и оборудование. Ограничения на стороне спроса, финансовые проблемы и экспортные ограничения были менее значимы для промышленного сектора. Наиболее уязвимы к импортным ограничениям оказались компании-экспортеры: такие предприятия важны для восстановления экономики, поскольку считаются более конкурентоспособными и эффективными, в том числе из-за внедрения технологичных зарубежных решений. В 2022 году полностью решить проблему закупок сырья и материалов надеялись лишь 39% компаний-экспортеров, машин и оборудования — 18%, запчастей — 28%. Для неэкспортеров эти цифры выше: 47%, 25% и 36% соответственно.

В ЦБ считают, что проблемы с поставками нужного импорта могут привести к снижению конкурентоспособности экспорта РФ и ограничению его диверсификации, даже при расширении доступа к другим экспортным рынкам. Под давлением санкций часть компаний уже прекратила экспорт либо снизила его объемы, как в «недружественные» страны, так и на другие рынки из-за рисков вторичных санкций. Так, доля экспортеров среди опрашиваемых ЦБ к предыдущему раунду такого исследования сократилась с 58% до 52%. Сохранению доступа к технологиям и оборудованию может помочь консультационная и финансовая поддержка импортеров такой продукции, считают в ЦБ.

Отметим, что компании уже запрашивали у правительства расширение поддержки импорта: в частности, бизнес рассчитывал на разработку новых инструментов в рамках «экспортной» карты «Трансформация делового климата». В правительстве идеи поддержки не получили, там считают достаточными действующие меры: параллельный импорт, обнуление таможенных пошлин, списки критического импорта (см. “Ъ” от 21 декабря 2022 года). Бизнес же тем временем опасается рисков активации вторичных санкций в 2023 году, что приведет к потере выстроенных в прошлом году альтернативных цепочек поставок.

Диана Галиева