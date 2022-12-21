Матрешки, начиненные технологиями

Белый дом подвел первые итоги выполнения изначально ориентированного на внешние рынки плана трансформации делового климата (ТДК) после обновления механизма в 2020 году. Выполнены 100 из 122 мероприятий плана с упором на «срочные» вопросы корпоративного управления (в связи с уходом иностранных акционеров), поддержки экспорта (из-за утраты рынков сбыта) и ускорения промышленного строительства (для импортозамещения). В 2023 году в приоритете — развитие технологичного предпринимательства и адаптация корпоративного законодательства. Так, РФ может разрешить создание компаний-«матрешек», борьба с которыми была развернута после ряда скандалов с непрозрачной структурой собственников и использования их для налоговой оптимизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансформаторам делового климата под управлением первого вице-премьера Андрея Белоусова останется, к чему приложить обе руки, и в следующем году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Трансформаторам делового климата под управлением первого вице-премьера Андрея Белоусова останется, к чему приложить обе руки, и в следующем году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство подвело итоги работы механизма «Трансформация делового климата» — плана из 184 мероприятий, призванных улучшить условия работы компаний и привлечения инвестиций. Изначально план ТДК был механизмом продвижения РФ в рейтинге Doing Business для привлечения в том числе иностранного капитала. В 2020 году власти РФ отказались от участия в рейтинге из-за нерелевантности методологии DB и изменили механизм, разделив его на отдельные «дорожные карты» («Корпоративное управление, САР, банкротство, оценка», «Реинжиниринг правил промышленного строительства», «Экспорт товаров и услуг», «Интеллектуальная собственность» и «Новые виды предпринимательства») под кураторством представителей ведомств и бизнеса. Общее управление при этом было поднято на уровень первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как сообщил глава Минэкономики Максим Решетников, в 2022 году срок реализации наступил по 122 мероприятиям плана, выполнить удалось 100. О приоритетах 2022 года свидетельствует выполнение мероприятий ТДК — это корпоративное управление (100%, или 12 мероприятий), правила промстройки (99%, или 24 мероприятия) и экспорт (79%, 31). Актуальность их обусловлена уходом иностранных акционеров из активов, потерей прежних рынков сбыта, а также потребностью в запуске импортозамещения за счет валютных послаблений, либерализации налогов в спецадминрайонах и ускорения строительства промобъектов.

В 2023 году Белый дом сосредоточится на развитии новых видов предпринимательства (план исполнен на 78%) и вопросах интеллектуальной собственности (91%) ради «технологического суверенитета». В плане — запуск центров трансферта технологий для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (эксперты также предлагают развивать инженерное образование за счет аспирантуры по технологическому предпринимательству и сети студенческих конструкторских бюро).

Наиболее сложной, однако, признана реализация «корпоративного блока» — поиск баланса интересов бизнеса (ослабление контроля для работы в условиях санкций) и государства (в первую очередь сохранения налоговых поступлений). В частности, бизнес добивается отмены запрета на существование компаний-«матрешек» — возможности одного юрлица владеть 100% долей другого, которое владеет 100% третьего и так далее. Напомним, широкая «антиматрешечная» кампания в РФ была развернута в 2010-х годах после ряда скандалов с «кольцевыми» схемами юрлиц друг с другом, в том числе интригой вокруг аэропорта Домодедово, когда Генпрокуратуре так и не удалось распутать схему владения им (см. “Ъ” от 24 мая 2011 года), и рядом налоговых схем (в «кольце», где компания А владеет компанией Б, компания Б — компанией С, а та — снова компанией А, невозможно установить центр прибыли). На практике, впрочем, компании все равно применяют этот механизм для обхода санкций (например, для закупок импортного оборудования), но формальный запрет осложняет адаптацию бизнеса к ограничениям. Власти готовы к послаблениям, однако опасаются злоупотреблений — уклонения от субсидиарной ответственности и уплаты налогов за счет делегирования ответственности внутри «матрешки».

Другой запрос бизнеса — расширение поддержки импорта в рамках «экспортной» карты ТДК: экспортные возможности во многом сами зависят от поставок комплектующих и сырья. Эту идею господин Белоусов не поддержал, отметив достаточность действующих мер (параллельный импорт, обнуление таможенных пошлин, списки критического импорта). При этом экспортная карта все же будет скорректирована, в планах — более акцентированная поддержка экспорта с учетом развития транспортно-логистических коридоров (см. “Ъ” от 28 октября и 18 ноября).

В 2023 году из-за политического цикла и предстоящих выборов экспертным группам обещан более интенсивный режим работы: обновленные «дорожные карты» по пяти направлениям необходимо представить в первом квартале, а изменения в законодательство успеть принять в весеннюю сессию Госдумы. Параллельно группы будут работать и над совершенствованием правоприменительной практики.

Диана Галиева, Олег Сапожков