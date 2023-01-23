Таможня недосчиталась триллиона

По итогам 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) снизила сборы в бюджет почти на 1 трлн руб. относительно 2021 года. Все это снижение пришлось на платежи от сжавшегося в минувшем году импорта, экспортная часть сборов таможни на фоне роста цен на нефть и газ оказалась в плюсе. В результате разнонаправленного движения доходов от импорта и экспорта соотношение между ними в сравнении с 2021 годом заметно изменилось: доля поступлений от ввоза товаров снизилась до 53%, от вывоза — выросла до 43,5%. Трендом, по всей видимости, это движение не станет: импорт сейчас восстанавливается, а экспортные цены на российскую нефть сокращаются.

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Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС России, за 2022 год составили 6,2 трлн руб., сообщила служба в пятницу. Это на 15%, или на 934 млрд руб., ниже результата 2021 года (7,16 трлн руб.). Более конкретизированные минфиновские данные (ведомство Антона Силуанова, напомним, курирует таможню) уточняют, что сборы ФТС за минувший год составили 6,222 трлн руб. при утвержденном законом о бюджете плане 6,226 трлн руб. Задание, таким образом, выполнено таможенниками на 99,9% (у коллег из ФНС с этим чувствительным для чиновников показателем ситуация получше — 115,7% от плана).

Впрочем, планы для сборщиков доходов всегда выставляются правительством из консервативных оценок и в прежние годы, как правило, перевыполнялись (в 2021 году ФТС «перебрала» более 2 трлн руб.). Задание таможне на 2022 год было установлено исходя из средней цены нефти Urals $62,2 за баррель, фактически же она была сильно выше — $76,09 за баррель (лучший результат за последние восемь лет; см. “Ъ” от 9 января).

Так что экспортная часть администрируемых доходов таможню не подвела — по сообщению службы, при вывозе товаров участниками внешней торговли в 2022 году уплачено в бюджет 2,7 трлн руб. Данные Минфина уточняют, что 2,5 трлн руб. из этой суммы пришлось на сборы экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты, и они выросли на 12,7% по сравнению с 2021 годом. (Отметим, главная составляющая нефтегазовых доходов — сборы НДПИ — выросла еще больше, на 49,7%, но этот налог администрирует не таможенная, а налоговая служба; см. “Ъ” от 19 января.)

Таким образом, «недобор» в размере почти 1 трлн руб. от уровня прошлого года объясняется снижением сборов ФТС при импорте. По данным службы, при ввозе товаров в бюджет в 2022 году было уплачено 3,3 трлн руб. (поясним, что общая итоговая сумма поступлений — 6,2 трлн руб., кроме налогов при экспорте / импорте, складывается еще и из 0,2 трлн руб. «прочих доходов», к которым, например, относятся сборы за оформление поставок). Минфин по итогам года фиксирует снижение по всем трем составляющим бюджетных поступлений от импорта — НДС, акцизы и пошлины при ввозе. Сборы импортного НДС к 2021 году сократились на 18% и составили 3,063 трлн руб. Поступления акцизов при ввозе упали на 21%, до 104 млрд руб., ввозных таможенных пошлин — на 29%, до 610 млрд руб.

В результате разнонаправленного движения показателей бюджетных доходов от импорта и экспорта соотношение между двумя эти составляющими вновь изменилось. В 2021 году доля импортных платежей составила 61% всех поступлений от таможни, экспортных — 35%. В 2022 году доля поступлений от ввоза товаров снизилась до 53,2%, а при вывозе — выросла до 43,5%. Впрочем, трендом, по всей видимости, такое движение не станет. Как известно, импорт к концу года стал восстанавливаться, а экспортные цены на российские товары, особенно на нефть Urals,— сокращаться.

Вадим Вислогузов