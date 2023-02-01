Вендоры толпятся у плиты

Российские и китайские производители бытовой техники интересуются покупкой и арендой мощностей LG, Bosch и Samsung в РФ, которые после начала военных действий на Украине остановили производство в стране или переориентировали его на экспорт. В числе возможных интересантов источники “Ъ” называют российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые пока занимают не более 1–2% рынка, и китайский Hisense. Переговоры по локализации их производства идут с Минпромторгом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке бытовой техники рассказали, что ряд российских и китайских вендоров ведут переговоры об аренде и покупке российских заводов Bosch, LG и Samsung, ограничивших работу в стране после начала военной операции в 2022 году. Среди брендов, которые заинтересованы в мощностях, собеседники “Ъ” называют китайский Hisense (в РФ продает холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику; владеет брендами Toshiba и Gorenje), российские Kuppersberg и Schaub Lorenz (холодильники, вытяжки, варочные панели и другая техника). Последние используют контрактное производство в разных странах, например Китае и Турции.

Об интересе нескольких российских производителей бытовой техники к мощностям LG, Samsung и Bosch в РФ слышал и коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов: «Вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов». По его словам, компании обращались за консультациями в Минпромторг, но пока договоренностей достигнуть не удалось.

В Минпромторге “Ъ” заявили, что не могут комментировать планы коммерческих компаний по покупке мощностей в России, но «поддерживают локализацию высокотехнологичных производств».

В ООО «БСХ Бытовые Приборы» (производит Bosch в РФ) сообщили, что «не комментирую слухи». «Поставки временно приостановлены, производство находится в простое,— уточнили в ООО.— Компания изучает различные варианты дальнейших действий». В пресс-службе Samsung говорят, что предложений от претендентов не поступало. Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин утверждает, что компания не обращалась к ушедшим вендорам об аренде или выкупе их производства, но рассматривает локализацию производства в стране и консультации с Минпромторгом идут. В Schaub Lorenz также уверяют, что не вели переговоры с ушедшими брендами. В LG и Hisense не ответили “Ъ”.

После начала военных действий на Украине южнокорейская Samsung объявила, что приостанавливает поставки в Россию (см. “Ъ” от 5 марта 2022 года). У Samsung есть завод в Калужской области по производству телевизоров, мониторов и стиральных машин. По данным официального сайта компании, на производстве работало около 1 тыс. чел. Позже “Ъ” выяснил, что производство Samsung в РФ полностью перешло на поставки на экспорт (см. “Ъ” от 1 июля 2022 года).

LG также ввел ограничения на поставки своей техники (см. “Ъ” от 18 марта 2022 года). Концерн владеет земельным участком в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 тыс. кв. м, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На нем стоит завод площадью 22 тыс. кв. м. В октябре “Ъ” выяснил, что концерн рассматривает возможность переноса производства в Казахстан или Узбекистан (см. “Ъ” от 21 октября 2022 года).

Немецкая Bosch не объявляла о прекращении поставок в РФ, но из-за экспортных ограничений ЕС завод компании в Санкт-Петербурге (общий объем выпущенной техники превышал 1 млн устройств в год) остановил работу (см. “Ъ” от 15 марта 2022 года). Российское подразделение немецкого бренда начало поиски покупателя на завод еще в августе (см. “Ъ” от 22 августа 2022 года).

Источник “Ъ” в российском ритейлере электроники говорит, что Hisense в основном представлена в РФ в сегменте телевизоров и климатической технике. По его словам, российский бренд Kuppersberg популярен в сегменте встраиваемой техники, в штуках занимает около 2–4% рынка. Schaub Lorenz же занимает около 1% в сегменте крупной и малой бытовой техники. В «Ситилинке» отметили, что из-за снижения ассортимента продажи техники LG и Bosch снизились в 1,5 раза в штуках по сравнению с прошлым годом, а Samsung — более чем 1,5 раза: «Schaub Lorenz и Kuppersberg предлагают технику премиального сегмента, спрос на него ниже, чем на бюджетные модели».

Локализация производства необходима тем компаниям, которые планируют развиваться на внутреннем рынке РФ, отметил собеседник “Ъ” среди крупных дистрибуторов: «Импорт крупной бытовой техники массового сегмента уступает локальному производству по двум причинам — дорогая логистика крупногабаритных товаров и таможенные пошлины».

Тимофей Корнев