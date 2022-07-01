Samsung уходит в параллельный мир

Зарубежные поставщики, развернувшие производство в России и не избавившиеся от активов в стране после начала военных действий на Украине, начинают осваивать непрямые схемы поставок. Один из вариантов — экспорт продукции в ЕАЭС, с тем чтобы затем вернуть ее в РФ через параллельный импорт. В результате производитель может официально заявить об отказе от поставок на российский рынок. По данным “Ъ”, так уже начал работать южнокорейский Samsung, который производит телевизоры и другую технику. Эксперты отмечают, что схема решит часть проблем, но придется искать аналогичную для ввоза в РФ комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что зарубежные компании, которые продолжают производить электронику в России, планируют официально вывозить ее для продажи в страны ЕАЭС (кроме РФ в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), чтобы снять хотя бы часть риска вторичных санкций. Затем, по его словам, техника будет возвращаться для продажи в РФ путем параллельного импорта.

Так, в частности, уже начал работать завод Samsung в Калужской области, который производил большую часть всех продаваемых в России телевизоров бренда и ряд позиций бытовой техники. О том, что завод компании частично возобновил работу, “Ъ” сообщили в администрации области в начале июня (см. “Ъ” от 3 июня). В минэкономики региона уточнили, что официальных сведений о закрытии завода Samsung не поступало, хотя в июле на предприятии «предполагается ежегодный летний отпуск».

По словам источника “Ъ” на рынке электроники, на заводе Samsung лежат собранные телевизоры, которые вендор не позволяет продавать в России, «предполагается, что их могут экспортировать в страны СНГ, после чего ввозить по схеме параллельного импорта». Аналогично, по его словам, могут поступить и другие производители. Собеседник “Ъ” полагает, что продажа местных предприятий остается «менее предпочтительным вариантом». Хотя таких примеров все больше. Так, американская Whirlpool 28 июня объявила, что продаст российские активы (АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус») турецкой Arcelik.

Российский завод Samsung работает, но «неизвестно, на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти», говорит глава российского представительства Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин. Он подтверждает, что запасы телевизоров в России Samsung продает в страны СНГ, но, возвращается ли эта техника на отечественный рынок, господин Мишин не знает.

Закон о легализации в России параллельного импорта товаров в страну был подписан президентом 28 июня. Он разрешает легально ввозить товары в РФ без согласия правообладателя. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта 6 мая, в него вошли смартфоны и электроника (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Dell, LG, Toshiba), бытовая техника (Electrolux, Dyson, Philips) и так далее.

Уже сейчас в магазинах фирменной розницы Samsung (ею управляет Inventive Retail Group, IRG) продаются товары, предназначенные для реализации в странах ЕАЭС. В IRG сообщили, что продолжают быть оператором розничной сети Samsung в стране, и заверили, что «в магазинах и на сайте представлен товар, который был ввезен в период официальных поставок». В пресс-службе Samsung сообщили, что не прерывали отношения с IRG, включая обязательства по сервисному обслуживанию.

По оценке аналитика «Финама» Леонида Делицына, доля российского рынка в продажах телевизоров Samsung составляет 3,2%, а годовая выручка от их реализации достигает 60 млрд руб. У менеджмента Samsung есть ключевые показатели эффективности, и «вряд ли в их число входит сокращение бизнеса в России», полагает он. Преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов, считает, что схема с реализацией произведенного в России товара как ввезенного через параллельный импорт «очень жизнеспособна», «поведение Samsung понятно — компании необходимо и показать приверженность санкциям, и сохранить бизнес в России». Это разумная тактика, которой будут придерживаться большинство вендоров, считает эксперт.

Но остается вопрос поддержания производства, которое полностью зависит от иностранных комплектующих, подчеркивает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Поэтому, по его мнению, и Samsung, и другим производителям «рано или поздно придется принимать решение — остается он в России или нет, а если остается, то в каком формате».

Анастасия Гаврилюк, Тимофей Корнев, Никита Королев