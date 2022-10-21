LG навострила лыжи

Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России: компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном. В Узбекистане переговоры велись с Artel, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung. В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Источник “Ъ” на рынке бытовой техники рассказал, что руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России (выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры) и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент. О планах переезда известно и гендиректору TecomDaily Денису Кускову. В Artel Electronics “Ъ” уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.

Между тем собеседник “Ъ” в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. У LG там с 1998 года уже работал завод в Алматы (выпускал тот же ассортимент, что и российский). Но источник “Ъ”, близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового. “Ъ” направил запрос в министерство. Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения “Ъ”. В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.

ООО «ЛГ Электроникс Рус» (принадлежит LG Electronics Inc) владеет земельным участком в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 256 кв. м стоимостью около 46 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На нем и стоит завод площадью 22 тыс. кв. м. В 2021 году выручка составила 119 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. До конца 2019 года аккумулированные инвестиции в проект достигли $493 млн (30,4 млрд руб.), говорится на сайте LG.

После начала военных действий на Украине в феврале производители электроники и бытовой техники начали останавливать поставки продукции в РФ, LG сделала это в середине марта (см. “Ъ” от 18 марта). Американская Whirlpool (выпускала в Липецкой области технику Indesit, Whirlpool, Hotpoint) продала активы в РФ турецкой Arcelik (техника Blomberg, Beko и др.) (см. “Ъ” от 28 июня). Немецкий Bosch начал поиски покупателя на свой бизнес в стране (см. “Ъ” от 22 августа), итоги переговоров неизвестны. В то же время в России начали появляться новые бренды. Так, «М.Видео-Эльдорадо» объявила, что будет продавать технику Artel, на мощностях которого производится в том числе Samsung (см. “Ъ” от 7 июля).

По данным Holodilnik.ru, в январе—августе доля LG в РФ в сегменте стиральных машин составила 17% (за тот же период 2021 года — 22%), холодильников — 10% (против 12%), телевизоров — 7,8% (15,2%). По данным ритейлера, доли продолжают быстро падать. Менеджмент LG должен принять какое-то решение о судьбе производства в России, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын. «В Узбекистане работают 80 предприятий, совместных с корейскими компаниями. По итогам дореволюционной и советской истории в стране проживают 200 тыс. корейцев, поэтому многообразные деловые связи двух стран не должны вызывать удивления»,— отмечает аналитик. По его мнению, перенос производства в Узбекистан будет выгоднее, чем в Казахстан, в силу более дешевой рабочей силы. Но, уточняет господин Делицын, рынок Казахстана привлекательнее из-за значительно более высоких доходов на душу населения.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сомневается в переезде LG в Узбекистан: «У Artel нет свободных мощностей, а также встает вопрос реализации в целом». Завод в Подмосковье, по его словам, был настроен для продажи продукции в РФ и странах ближнего зарубежья, при этом подавляющий объем производился именно для России: «В случае блокировки поставок в РФ производство придется сократить в четыре-пять раз». Источник “Ъ” на рынке Казахстана считает, что Artel невыгодно сотрудничать с LG, поскольку в таком случае корейский бренд составит конкуренцию самому Artel.

Тимофей Корнев, Александр Константинов, Астана