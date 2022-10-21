Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

LG навострила лыжи

Компания может перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан

Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России: компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном. В Узбекистане переговоры велись с Artel, на мощностях которого производится в том числе техника Samsung. В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, отмечают эксперты.

Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Источник “Ъ” на рынке бытовой техники рассказал, что руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России (выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры) и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент. О планах переезда известно и гендиректору TecomDaily Денису Кускову. В Artel Electronics “Ъ” уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.

Между тем собеседник “Ъ” в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. У LG там с 1998 года уже работал завод в Алматы (выпускал тот же ассортимент, что и российский). Но источник “Ъ”, близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового. “Ъ” направил запрос в министерство. Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения “Ъ”. В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.

ООО «ЛГ Электроникс Рус» (принадлежит LG Electronics Inc) владеет земельным участком в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 256 кв. м стоимостью около 46 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На нем и стоит завод площадью 22 тыс. кв. м. В 2021 году выручка составила 119 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. До конца 2019 года аккумулированные инвестиции в проект достигли $493 млн (30,4 млрд руб.), говорится на сайте LG.

После начала военных действий на Украине в феврале производители электроники и бытовой техники начали останавливать поставки продукции в РФ, LG сделала это в середине марта (см. “Ъ” от 18 марта). Американская Whirlpool (выпускала в Липецкой области технику Indesit, Whirlpool, Hotpoint) продала активы в РФ турецкой Arcelik (техника Blomberg, Beko и др.) (см. “Ъ” от 28 июня). Немецкий Bosch начал поиски покупателя на свой бизнес в стране (см. “Ъ” от 22 августа), итоги переговоров неизвестны. В то же время в России начали появляться новые бренды. Так, «М.Видео-Эльдорадо» объявила, что будет продавать технику Artel, на мощностях которого производится в том числе Samsung (см. “Ъ” от 7 июля).

По данным Holodilnik.ru, в январе—августе доля LG в РФ в сегменте стиральных машин составила 17% (за тот же период 2021 года — 22%), холодильников — 10% (против 12%), телевизоров — 7,8% (15,2%). По данным ритейлера, доли продолжают быстро падать. Менеджмент LG должен принять какое-то решение о судьбе производства в России, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын. «В Узбекистане работают 80 предприятий, совместных с корейскими компаниями. По итогам дореволюционной и советской истории в стране проживают 200 тыс. корейцев, поэтому многообразные деловые связи двух стран не должны вызывать удивления»,— отмечает аналитик. По его мнению, перенос производства в Узбекистан будет выгоднее, чем в Казахстан, в силу более дешевой рабочей силы. Но, уточняет господин Делицын, рынок Казахстана привлекательнее из-за значительно более высоких доходов на душу населения.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сомневается в переезде LG в Узбекистан: «У Artel нет свободных мощностей, а также встает вопрос реализации в целом». Завод в Подмосковье, по его словам, был настроен для продажи продукции в РФ и странах ближнего зарубежья, при этом подавляющий объем производился именно для России: «В случае блокировки поставок в РФ производство придется сократить в четыре-пять раз». Источник “Ъ” на рынке Казахстана считает, что Artel невыгодно сотрудничать с LG, поскольку в таком случае корейский бренд составит конкуренцию самому Artel.

Тимофей Корнев, Александр Константинов, Астана

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...