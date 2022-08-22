Больше тут не Bosch

“Ъ” узнал, что немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы. Активами, по неофициальной информации, уже интересовались несколько российских ритейлеров, но их не устроила запрошенная цена. Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 млрд руб. Они считают наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Российская структура немецкой Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы», производит в России холодильники и стиральные машины) ищет покупателей на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, рассказал “Ъ” источник на российском рынке электроники. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. В работающем состоянии они, по словам собеседника “Ъ”, стоят €65–75 млн (3,8–4,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 августа). «Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше»,— уверен собеседник “Ъ”, добавляя, что предприятия «специализированы под технологии Bosch».

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки»,— подтвердил другой источник “Ъ”, добавив, что ряд компаний, в числе которых российские ритейлеры, интересовались предприятиями, но «цена показалась завышенной». В Bosch “Ъ” заявили, что не комментируют слухи.

Из информации на официальном сайте компании следует, что по итогам 2019 финансового года оборот группы Bosch в России составил €1,18 млн. ООО «БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года, выпускает более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. Также компания занимается сервисным обслуживанием бытовой техники четырех торговых марок: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

После начала военной операции на Украине США и ЕС ввели против России санкции, в том числе на поставку оборудования и комплектующих, из-за чего Bosch приостановила работу заводов под Санкт-Петербургом (cм. “Ъ” от 15 марта). Позже на официальном сайте Bosch в России появилось сообщение, что из-за ужесточения экспортного контроля заводы не могут полноценно функционировать и поставлять продукцию.

По данным Holodilnik.ru, в первом полугодии 2021 года общий объем продаж Bosch в РФ в категории крупной бытовой техники составлял 540 тыс. устройств, а в 2022-м — только 412 тыс. В деньгах в первом полугодии 2021 года доходы составили 18,7 млрд руб., в 2022 году —18,4 млрд руб. Более 27% выручки компании принесли посудомоечные машины, более 12% — варочные панели, 17% — духовые шкафы, говорят в Holodilnik.ru.

По данным «Ситилинк», среди брендов крупной бытовой техники в этой сети в первом полугодии 2022 года Bosсh заняла четвертое место, уступив Gefest, Beko и Electrolux. В первом полугодии 2021 года первую тройку по продажам в штуках составляли LG, Bosch и Indesit. В деньгах, как и в прошлом году, лидером в первом полугодии стала Bosсh.

По словам представителя «Марвел-Дистрибуции», приобретение заводов немецкого вендора могут рассматривать китайские или турецкие производители бытовой техники, как это было с Whirlpool. Завод компании в России выкупила турецкая Arcelik (см. “Ъ” 28 июня). Другой собеседник “Ъ” добавляет, что среди кандидатов могут быть китайская Midea, которая, по ее словам, «давно хочет локализоваться в России», или другой бренд из Китая — Hisense.

Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России (входит в состав китайской Haier Group) Глеб Мишин предположил, что в случае продажи завода возможна передача технологических процессов и лицензий, поэтому российские производители могут быть заинтересованы в покупке. Господин Мишин добавляет, что потенциальным покупателям придется строить логистические цепочки для поставки оригинальных компонентов Bosch или найти аналоги.

Тимофей Корнев