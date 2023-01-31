Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил, что страна предоставит ВСУ дополнительно 12 гаубиц Caesar. Они будут поставлены в ближайшие недели.

Французский министр, слова которого приводит AFP, заявил, что ранее страна поставила Украине 18 гаубиц Caesar. Франция финансирует поставку вооружений Украине из специального фонда объемом €200 млн ($217 млн).

Установленные на грузовиках 155-мм гаубицы могут производить высокоточный залп дальностью до 40 км и менять позицию, прежде чем противник откроет ответный огонь.

Ранее сообщалось, что планируется дополнительная передача от 6 до 12 Caesar за счет заказа, предназначенного для Дании. Вчера, 30 января, пообещавший Украине поставку тяжелых танков президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил передачу Киеву истребителей.

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Мария Федотова