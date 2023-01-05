Франция прорвала танковую блокаду

В среду, 4 января, состоялся телефонный разговор между президентами Франции и Украины. Как сообщили французские источники, Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому танки AMX-10 RC. До сих пор западные союзники воздерживались от передачи украинской армии тяжелой бронетехники западного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танки AMX-10 R

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Танки AMX-10 R

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Европейские союзники Украины, преимущественно страны бывшего Варшавского договора, и раньше поставляли модернизированные машины бывшей советской разработки. Но танки западного производства, несмотря на неоднократные просьбы Киева, в боях до сих пор не участвовали. Использовались только гусеничные самоходные артиллерийские установки и зенитные комплексы, отнесенные поставщиками к оборонительному оружию. Эмманюэль Макрон впервые согласился передать украинским вооруженным силам легкие танки AMX-10 RC.

Эти колесные бронированные машины для разведки и боя (EBRC) весом около 25 т с экипажем из четырех человек и мощной 105-миллиметровой пушкой, размещенной в башне, состояли на вооружении французской армии с конца 1970-х. Число произведенных танков достигает 337 единиц. Их использовали армии Саудовской Аравии, Марокко, Индонезии, Сингапура и других стран. Сейчас во Франции их постепенно заменяют на новые EBRC Jaguar, которые начали производиться в 2020-м. Cнятые с вооружения танки могут быть отправлены на Украину — по мере обучения экипажей и подготовки необходимой тыловой базы.

Военные источники говорят об этих машинах как об очень маневренных, быстрых, несомненно, устаревающих, но по-прежнему мощных.

Они напоминают, что основные танки украинской и российской армии также были разработаны в основном полвека назад, таким образом, AMX-10 RC в качестве вероятных противников предстоит встретиться в основном со своими современниками.

Не в первый раз Франция делится с Украиной своими старыми запасами. В конце 2022 года она продала 155-миллиметровые буксируемые гаубицы TRF1, принятые на вооружение французской армией в 1979 году. Это предшественники самоходных артиллерийских комплексов Caesar, их производила та же промышленная группа оборонного комплекса GIAT (ныне Nexter), что и танки AMX-10 RC. Орудия имеют такой же, как у Caesar, калибр 155 мм, их скорострельность равна шести выстрелам в минуту, а дальность стрельбы достигает 24 км обычными и 30 км реактивными боеприпасами. По мнению экспертов, в тех боевых действиях, которые сейчас ведутся на Украине, они по-прежнему эффективны, несмотря на свой возраст.

C февраля прошлого года на Украину уже поступило 18 французских комплексов Caesar, планируется дополнительная передача от шести до двенадцати дополнительных пушек за счет заказа, предназначенного для Дании. В беседе с украинским президентом Эмманюэль Макрон подтвердил также поставки Bastion (12,5-тонные десятиместные бронетранспортеры), противотанковых ракет и зенитных ракетных комплексов Crotale.

Пока в Германии продолжаются споры относительно возможности отправки на Украину танков «Леопард-2», Франция сделала первый ход. Президентской республике решиться было проще, чем парламентской. В то же время даже речи не идет пока о поставках Киеву тяжелых 56-тонных танков Leclerc, оснащенных 120-миллиметровой пушкой. Эти машины Франция бережет для себя и для своих союзников по НАТО. В частности, 13 машин вместе с французскими подразделениями были в ноябре 2022 года перемещены в Румынию, чтобы усилить оборону страны.

Алексей Тарханов, Париж