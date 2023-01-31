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Коммерсантъ FM
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Стройка вышла за сроки

Освобождены от наказания подрядчики возведения нижегородского оборонного завода

Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по делу Сергея Дегтярева, его дочери Евгении и Вадима Митрякова, обвинявшихся в хищении 255 млн руб. при строительстве оборонного завода имени 70-летия Победы в Нижнем Новгороде. Как установил суд, обвиняемые — собственники и директор ООО «ВИП-Стройинжиниринг» — направили часть средств со стройки завода на другие проблемные объекты, где также работала их компания, в том числе космодром «Восточный». В итоге фигуранты, признанные виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, были освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности. Военный заказчик так и не смог получить 677 млн руб. за сорванное строительство завода, поскольку отправил бумаги по ошибочному адресу, а судебные приставы потеряли исполнительный лист.

Сергей Дегтярев (на экране) и Евгения Дегтярева (слева) во время заседания Мосгорсуда, 2019 год

Сергей Дегтярев (на экране) и Евгения Дегтярева (слева) во время заседания Мосгорсуда, 2019 год

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сергей Дегтярев (на экране) и Евгения Дегтярева (слева) во время заседания Мосгорсуда, 2019 год

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В Пресненском суде столицы вынесен приговор по уголовному делу о срыве строительства в 2013–2016 годах завода имени 70-летия Победы. Сейчас это новое предприятие входит в Нижегородский машиностроительный завод госконцерна «Алмаз-Антей» и выпускает зенитно-ракетные комплексы ПВО. Однако в начале строительства получившее подряд ООО «ВИП-Стройинжиниринг» не смогло завершить работы, новые цеха достраивали другие организации.

В особо крупном мошенничестве, связанном с хищением 255 млн руб. при исполнении договора, обвинили фактических собственников компании — Сергея Дегтярева, его дочь Евгению Дегтяреву и директора ООО Вадима Митрякова. По версии следствия, в 2013–2015 годах они вывели часть аванса на строительство завода, закрывая долги по другим своим подрядам. В частности, одним из крупных госзаказов «ВИП-Стройинжиниринга» был госконтракт на строительство жилья и дорожной инфраструктуры на космодроме Восточный. Как ранее сообщал «Ъ», аванс на дома для космодрома коммерсанты частично потратили на погашение более ранних долгов по госконтрактам с МЧС.

Весной 2019 года Сергей Дегтярев был освобожден после пересмотра приговора по делу о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве инфраструктурных объектов на космодроме, однако вскоре его арестовали по уголовному делу о мошенничестве при строительстве нижегородского завода. Больше года он просидел в СИЗО Нижнего Новгорода, затем мера пресечения ему была смягчена.

Бизнесмену и его дочери также дополнительно инкриминировали ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба дольщикам Волго-Вятской строительной компании.

Подконтрольный семье Дегтяревых застройщик заморозил в Нижнем Новгороде строительство двух жилых комплексов.

Как сообщили в пресс-службе Пресненского райсуда, при вынесении приговора обвинение Сергею Дегтяреву, Евгении Дегтяревой и Вадиму Митрякову было переквалифицировано на ч 3. ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, в старой редакции кодекса).

По совокупности эпизодов трем фигурантам назначили сроки от трех до трех с половиной лет лишения свободы, а затем суд освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности.

Фигуранты просили оправдания, защита пока не знает, будет ли обжалован приговор.

Что касается возмещения ущерба, то еще в 2016 году заказчик строительства ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» в Арбитражном суде Москвы получило решение о взыскании с ООО «ВИП-Стройинижиринг» свыше 677 млн руб. долгов и неустойки за невыполненные обязательства по строительству оборонного завода. Как следует из базы решений, в прошлом году за выдачей дубликата исполнительного листа по этому решению обращались московские судебные приставы, указав, что потеряли оригинал документа при переезде отдела. Однако суд не стал выдавать им дубликат, сославшись в том числе на то, что должник обанкротился еще в 2019 году.

Добавим, что заказчику в 2015 году не удалось получить деньги и с Новикомбанка, гарантировавшего исполнение обязательств подрядчиком по строительству завода. ГУССТ по трем банковским гарантиям потребовал погасить свыше 300 млн руб., однако сотрудники компании-заказчика не заверили свои требования печатью и указали в документах ошибочный адрес банка. Из-за этих ошибок банк отказал в возмещении по гарантиям, и суды встали на его сторону, отклонив иски ГУССТ.

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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