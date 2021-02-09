С завода на космодром

Следственная часть нижегородского управления МВД завершила расследование уголовного дела в отношении владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева и двух его подчиненных, возглавлявших компанию. Им инкриминировали хищение 255 млн руб. при строительстве нижегородского завода имени 70-летия Победы. По версии следствия, часть аванса была выведена на другие проекты, в том числе на космодром Восточный, где компания строила жилье и дороги. Уголовное дело перенаправлено на рассмотрение в Москву. За нарушения при строительстве космодрома Сергей Дегтярев и его дочь Евгения уже отсидели сроки. Также бизнесмена будут судить за причинение ущерба обманутым дольщикам ВВСК, чьими долгостроями в Нижнем Новгороде теперь занимается другая компания.



Следователи нижегородской полиции направили в суд уголовное дело о хищениях при строительстве завода имени 70-летия Победы (входит в Нижегородский машиностроительный завод госконцерна «Алмаз-Антей», строился в 2013–2016 годах). Подрядчиком строительства новых цехов НМЗ по конкурсу стало ООО «ВИП-Стройинжиниринг» московского коммерсанта Сергея Дегтярева, запросившее за свои услуги более 2 млрд руб. В итоге до конца свои обязательства компания не выполнила, а господина Дегтярева как ее фактического владельца обвинили в особо крупном мошенничестве вместе с бывшими сотрудниками, дочерью Евгенией Дегтяревой и Вадимом Митряковым. По версии следствия, в 2013–2015 годах из выданного на строительно-монтажные работы аванса они вывели 255 млн руб., закрывая долги по другим подрядам. В частности, одним из таких крупных госзаказов «ВИП-Стройинжиниринга» был госконтракт по строительству жилья и инфраструктуры на космодроме Восточный. Как рассказывал “Ъ-Приволжье”, аванс за работы на Восточном был частично потрачен на погашение более ранних долгов подрядчика, строившего жилье для нужд МЧС. Чтобы решить финансовые проблемы на объектах космодрома, строители перекидывали целевые деньги с нижегородской стройки, рассказал собеседник издания в правоохранительных органах.

Добавим, что в 2015 году Сергея Дегтярева осудили на восемь лет за хищение 1,3 млрд руб. при строительстве объектов на космодроме Восточный. Его и трех подчиненных признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Однако по апелляционным жалобам Мосгорсуд переквалифицировал дело на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, всем осужденным снизили сроки, а ущерб был взыскан с банка-гаранта. Весной 2019 года Сергей Дегтярев был освобожден после пересмотра приговора по космодрому, а спустя короткое время его вновь арестовали уже по уголовному делу о мошенничестве при строительстве завода 70-летия Победы.

В нижегородском СИЗО обвиняемый провел более года. Затем Сергея Дегтярева перевели под домашний арест, а к завершению длительного расследования он был уже на свободе, но ему запретили заниматься определенными действиями. На следствии подрядчик утверждал, что, если бы не арест, он бы мог выполнить свои обязательства.

Своей вины в мошенничестве трое фигурантов не признают. «Дегтярева с дочерью задержали за полгода до окончания срока контракта и говорят, что они его не исполнили, хотя строительная готовность объекта на тот момент была выше 70%. Как такое может быть? Возможно, этот завод не построили бы точно в срок, а сдали бы позже на полгода, возможности для этого имелись»,— говорит защитник предпринимателя Олег Исаев.

Возместить ущерб государству по банковской гарантии, как в случае с объектами на космодроме, не удалось. Как следует из решений по судебным делам с Новикомбанком, госзаказчик строительства ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» в 2015 году требовал возместить 102 млн руб. по банковской гарантии, обратившись в последний день ее действия. При этом руководство ФГУПа не поставило свою печать на требовании об уплате гарантии и указало ошибочный адрес офиса банка (Москва, ул. Белинского, 61), перепутав столицу с Нижним Новгородом. Поэтому во взыскании денег с банка было отказано.

Добавим, что помимо обвинения в мошенничестве Сергею Дегтяреву и его дочери предъявлено дополнительное обвинение по ст. 165 УК РФ в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Этот эпизод касается нарушения прав дольщиков Волго-Вятской строительной компании (ВВСК). Подконтрольный предпринимателю застройщик давно остановил в Нижнем Новгороде строительство жилых комплексов «Парус» на Сенной площади и «Ренессанс» в квартале Тверской и Славянской улиц. Следствие сочло, что нижегородцы, вложившиеся в эти стройки, потеряли в общей сложности около 260 млн руб. Однако учитывая, что объекты ВВСК сейчас завершает альтернативный застройщик «Добрострой», вероятно, дольщики все же получат квартиры и ущерб будет нивелирован.

Судить Сергея Дегтярева, Евгению Дегтяреву и Вадима Митрякова будут в Москве. Изначально материалы дела были переданы в Советский райсуд Нижнего Новгорода. Однако судья переправил их в Пресненский суд столицы, по местоположению расчетных счетов ФГУП «Спецстрой», которому был причинен ущерб.

Роман Кряжев