Обманутых дольщиков прикрепили к оборонному заводу

Нижегородский областной суд отказался смягчить меру пресечения арестованному в начале июля совладельцу ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергею Дегтяреву. Он обвиняется в мошенническом хищении 255 млн руб. при строительстве оборонного завода имения 70-летия Победы. Кроме того, ему инкриминировали нанесение имущественного ущерба дольщикам обанкротившейся Волго-Вятской строительной компании (ВВСК). Строительство двух ее жилых комплексов в Нижнем Новгороде остановилось примерно в 2014 году, а на их достройку требуется более миллиарда рублей. Коммерсант отрицает свою вину по обеим статья ­обвинения.



Нижегородский облсуд оставил в силе решение об аресте совладельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева, которого в начале июля арестовали по обвинению в хищениях при строительстве объектов Нижегородского завода 70-летия Победы (производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы). Напомним, ООО «ВИП-Стройинжиниринг» являлось подрядчиком по строительству нового оборонного завода, и, по версии следствия, руководство фирмы вывело со стройки 255 млн руб., потратив их в том числе на завершение объектов в других городах. Сергею Дегтяреву и его дочери Евгении инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (приехавшая из Москвы дочь была помещена в Нижнем Новгороде под домашний арест).

Защита Сергея Дегтярева просила отпустить его под денежный залог или поместить под домашний арест, для чего в Нижнем Новгороде обвиняемому также арендовали квартиру. Однако облсуд не внял доводам защиты о том, что коммерсант не будет скрываться или оказывать давление на свидетелей, а инкриминируемое ему преступление относится к предпринимательской деятельности. Заседание проходило в закрытом режиме, так как арестант попросил удалить прессу, сообщив судье, что он СМИ не приглашал и журналисты искажают информацию о его судебных процессах.

Помимо мошенничества, Сергея Дегтярева обвинили по ч 2. ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (эта статья средней тяжести, без признаков хищений). Как выяснил “Ъ-Приволжье”, второе обвинение касается недостроенных в Нижнем Новгороде объектов ООО «Волго-Вятская строительная компания» и причиненного ее дольщикам ущерба, который превышает 200 млн руб. Это дело долго расследовалось в следственной части ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области, и следователи установили, что господин Дегтярев является фактическим собственником ВВСК (его дочь некоторое время была гендиректором общества). Сама строительная компания был признана банкротом в июне 2017 года, с тех пор идет процедура конкурсных торгов: управляющий разыскивает ликвидные активы должника.

В городе от ВВСК осталось два недостроя: ЖК «Парус» на площади Сенной и ЖК «Ренессанс» в квартале улиц Тверская — Славянская. Обе стройки были заморожены примерно в 2014 году, в том числе из-за конфликта и судов между акционерами ВВСК (прежние собственники, семья Котельниковых, обвиняли Сергея Дегтярева в том, что он не заплатил им за покупку их доли в компании). Как следует из опубликованного отчета об оценке имущества ВВСК, строительная готовность ЖК «Парус» составляет всего 19 % и на достройку блока гостиницы и жилого дома в 25 и 7 этажей необходимо 940,8 млн руб. Однако соинвесторов в этой брошенной высотке оказалось всего четверо. В ЖК «Ренессанс», который был возведен на 31%, обманутых дольщиков больше — 38 человек. Затраты на достройку этого дома из семи секций 7–12 этажей оценщики из ООО «Инвестконсалтинг» определили в 440 млн руб. Рыночная стоимость обоих недостроев по состоянию на 10 июля оценена в 214 и 260 млн соответственно.

Арестованный предприниматель вину не признает по обоим преступлениям, по эпизоду с ВВСК считая, что он вложил в стройки в разы больше, чем граждане-соинвесторы. Возобновить нижегородские проекты ВВСК пыталась жена Сергея Дегтярева, пока коммерсант сидел по первому уголовному делу. Напомним, в 2015 году его вместе дочерью осудили за хищения при строительстве жилья и инфраструктуры на космодроме «Восточный». По пересмотренному приговору господин Дегтярев освободился лишь в апреле, но на свободе пробыл не больше трех месяцев. У супруги, искавшей инвесторов, ничего не получилось.

Теперь достроить жилье обещают власти. Как сообщили “Ъ-Приволжью” в инспекции госстройнадзора Нижегородской области, завершение строительства объектов ВВСК планируется в рамках процедуры банкротства путем замены застройщика, а намерение поучаствовать в решении проблем обманутых дольщиков выразило ООО Специализированный застройщик «Добрострой». Оба ЖК планируется достроить в четвертом квартале 2020 года.

Роман Кряжев