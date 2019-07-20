20 июля, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Едва отсидев за одно хищение, Сергей Дегтярев был арестован за другое

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

С-400 наводят на строителей

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Как стало известно “Ъ”, владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве при строительстве объектов АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», которое производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы. Предполагаемый ущерб от аферы превысил 250 млн руб. Ранее господин Дегтярев был судим за хищения при строительстве объектов космодрома Восточный.


В Нижнем Новгороде полицией по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве завода 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей». Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева. Он пробудет в СИЗО до 8 сентября включительно, сообщили “Ъ” в Нижегородском районном суде, избравшем меру пресечения.

Как ранее рассказывал “Ъ”, в 2015 году Сергей Дегтярев был приговорен к восьми годам колонии за хищение 1,3 млрд руб. при строительстве объектов космодрома Восточный. Его и трех подчиненных признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). С каждого участника преступления взыскали по 1 млн руб. штрафа. Однако в 2018 году Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов, квалифицировав действия бизнесменов как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательства, почти вдвое снизил сроки заключения и поменял режим колонии со строгого на общий. В результате после пересчета сроков наказания осужденная на четыре с половиной года дочь предпринимателя Евгения Дегтярева была освобождена в зале суда. Двое его коллег Александр Базанков и Мурат Матуев, получившие шесть и пять с половиной лет колонии, оказались на свободе спустя полтора месяца. В апреле 2019 года на свободу вышел и Сергей Дегтярев.

В Нижнем Новгороде ООО «ВИП-Стройинжиниринг» в октябре 2013 года выиграло тендер у ФГУП «ГУССТ №1 при Спецстрое России» (Спецстрой России — Федеральное агентство специального строительства Министерства обороны РФ, было ликвидировано в сентябре 2017 года) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» (НМЗ).

Речь идет о строительстве нового Нижегородского завода 70-летия Победы, который находится на смежной с НМЗ территории (оба предприятия входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей» и управляются Василием Шупрановым, планируется, что они будут объединены). Стоимость контракта превысила 2 млрд руб. В 2015 году с компанией было заключено дополнительное соглашение стоимостью 545,9 млн руб. для продолжения строительных работ. Однако, по данным “Ъ”, контракт не был выполнен полностью. Тем не менее в 2016 году завод, производящий, в частности, элементы зенитных ракетных систем С-400 и радиолокационные комплексы «Небо-М» и «Ниобий», был открыт.

В главном следственном управлении ГУ МВД по Нижегородской области, которое занимается расследованием уголовного дела, и пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», признанного потерпевшей стороной, на запросы “Ъ” оперативно не ответили. Получить же комментарии от гендиректора оборонного завода Василия Шупранова не удалось, поскольку он не отвечал на звонки.

Александра Викулова, Нижний Новгород


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя