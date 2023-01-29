Полная замена автобусов в Ярославле, уголовное дело из-за депутатской крыши и погибший морж

По закону

В Ярославле возбудили уголовные дела из-за мошенничества с муниципальной землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

В Ярославле прокуратура запретила ремонт кровли дома с депутатской клиникой. Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Ярославле возбудили дело о коммерческом подкупе при строительстве волейбольного центра.

Экс-депутат Ярославской облдумы Фомичев вновь попросил о смягчении наказания.

Прокуратура потребовала расторгнуть договор продажи бани в Ярославле.

Ярославский бизнес

Колесо обозрения в Ярославле не могут запустить из-за санкций.

Питание в детских садах Ярославля обеспечит поставщик из Владимира.

Завод электробусов не будут строить в Рыбинске.

Ярославский дельфинарий хочет взыскать 20 млн руб. с Московского зоопарка за погибшего моржа.

Отставки и назначения

На должность ярославского омбудсмена вновь выдвинут Сергей Бабуркин.

Городская и региональная политика

Губернатор пообещал Переславлю три новые котельные за 1,5 млрд руб.

Центр Ярославля хотят сделать пешеходным на деньги «Газпрома».

Ярославская область осталась без денег БРИКС на инвестпроекты.

Капитальный ремонт Волжского моста в Рыбинске начнут в марте.

В Ярославле к уборке города предлагают привлечь осужденных. Однако договор еще не подписан.

Цитаты недели

«Обсуждаем возможность поездки в зону СВО» (губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами)

«С первого апреля по конец мая весь транспорт в Ярославле и Ярославском районе должен стать современным» (Михаил Евраев на встрече с журналистами)

Цифры недели

В новом созыве Ярославской областной думы по одномандатным округам от областного центра будет избираться 15 депутатов, а не 11, как сейчас.

В Переславле 550 млн за рекультивацию полигона оплатили авансом. Губернатор объяснил, почему.

Другое

Экс-заместитель ярославского губернатора опроверг свое участие в выборах президента.

Алла Чижова