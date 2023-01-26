Пересадка по требованию

В Ярославле в апреле-мае будет проведена полная замена автобусного парка в результате аукционов по определению новых перевозчиков. Власти обещают жителям новые комфортные автобусы с кондиционерами, бесконтактной системой оплаты и четким соблюдением расписания. Одномоментная замена автопарка пройдет впервые в истории города. Эксперты говорят о грядущем переделе рынка автобусных перевозок и росте стоимости проезда в перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Полная замена автобусного парка в Ярославле пройдет в результате проведения новых аукционов на перевозки в Ярославле и Ярославском районе в апреле—мае 2023 года. Об этом заявил 24 января на встрече с журналистами губернатор Михаил Евраев. К реформе начали готовиться еще в 2022 году. Для этого правительство области забрало у мэрии Ярославля и администрации Ярославского района полномочия в сфере организации перевозок.

Областные власти намерены работать по-новому. Раньше мэрия выбирала перевозчиков, которые собирали с пассажиров деньги и получали прибыль. Теперь правительство области будет само получать деньги за проезд, а перевозчикам платить за пройденные километры. Для сбора денег и контроля за работой транспорта создано ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Контракты с перевозчиками будут заключаться до 2030 года. Обязательным условием будет использование только новых автобусов желтого цвета с надписью «Я автобус» на бортах.

«С первого апреля по конец мая весь транспорт в Ярославле и Ярославском районе должен стать современным. Низкопольные автобусы, брендированные, медведь с секирой, в едином стиле, с камерами, электронными табло. С современной системой оплаты. Ну в общем все, как должно быть. Собственно говоря, что такое плохой транспорт, мы должны забыть»,— утверждает господин Евраев.

Как сообщили в департаменте транспорта Ярославской области, в результате новых конкурсов в Ярославле и Ярославском районе на маршруты общественного транспорта должны выйти 670 новых автобусов. Сейчас автопарк в городе старый и разномастный.

По данным дептранса, который ссылается на мониторинг ГЛОНАСС, в среднем на маршрутах единовременно находится 588 автобусов.

По ряду маршрутов автобусы большого и особо большого класса будут заменены на средний класс. Но в дептрансе говорят, что «провозная способность» вырастет за счет более строгого соблюдения расписания.

«Привлечение данных автобусов позволит увеличить общую провозную способность в целом на маршрутах Ярославской агломерации более чем на 2,5 тыс. пассажиров (на 16%), в общей сложности до 18,5 тыс. человек в час»— сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Сейчас в Ярославле на автобусных маршрутах работают десять перевозчиков, из них четыре иногородних. Их состав может существенно измениться. Приобрести даже в лизинг большое количество автобусов сразу перевозчикам сложно. Еще дороже транспорт делают системы, улучшающие комфорт пассажиров, позволяющие оплачивать проезд и контролировать пассажиропоток.

«На "Газель" 350 тыс. стоит кондиционер, камеры с жесткими дисками до 100 тыс. будут доходить плюс терминалы бесконтактной оплаты, система "Антисон" тысяч 50 будет. А на большой класс система пассажиропотока стоит уже 80 тыс. Кондиционер на большой "ЛиАЗ" стоит под 800 тыс.»,— называет «Ъ-Ярославль» цену дополнительных вложений в новый автобус ярославский перевозчик Хасьятулла Гирфанов.

Тем не менее Хасьятулла Гирфанов рассказал «Ъ-Ярославль», что намерен принять участие в новых конкурсах. Транспорт его компания будет брать в лизинг, так как на покупку автобусов, по словам предпринимателя, денег нет (новый «ЛиАЗ» стоит более 16 млн руб., «Газель» – от 5,5 млн).

«Мы планируем на пять лет брать. Если будет возможность выкупить автобусы раньше, конечно, мы будем выкупать их раньше»,— говорит господин Гирфанов.

За обновление парка и дополнительный комфорт заплатит областной бюджет и пассажиры, полагает заместитель председателя комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы Валерий Байло. Стоимость проезда в Ярославле уже выросла в конце 2022 года с 28 до 32 руб.

«Лизинговые платежи и все дополнительные девайсы включены в стоимость километра пробега, которую будет оплачивать перевозчикам правительство Ярославской области. Это в первую очередь. Во вторую очередь — пассажиры. Вопрос в том, в какой пропорции. Думаю, что на первом этапе основные затраты возьмет областной бюджет, чтобы люди оценили новые хорошие автобусы. А потом постепенно будут поднимать стоимость проезда»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Байло.

Как заявил на встрече с журналистами 24 января губернатор Михаил Евраев, дополнительные расходы областного бюджета на работу общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе в 2023 году составят «более 5 млрд руб.». В следующем году эта сумма может вырасти до 7-9 млрд руб.

Новые конкурсы существенно изменят рынок пассажирских перевозок в Ярославле, говорят опрошенные «Ъ-Ярославль» эксперты и участники рынка. Ряд ярославских перевозчиков не будут принимать участие в конкурсах из-за высоких рисков.

«В лизинг автобусы брать нужен первоначальный взнос, но это полбеды. Факт тот, что неизвестно, будет прибыль или нет. Дороже стали запчасти, топливо, плюсом у автобусов страховки — никто не страхует их. В Москве проблем нет, а вот на периферии проблемы колоссальные»,— сказал «Ъ-Ярославль» работающий в сфере перевозок ярославский предприниматель Артем Солодкин.

Под вопросом участие в конкурсах АО «ПАТП-1 г. Ярославля» (принадлежит мэрии). В 1990-х годах предприятие было монополистом на рынке автобусных перевозок, затем его доля планомерно снижалась, но все равно оно остается одним из крупнейших перевозчиков. Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин (и.о. мэра города в 2015-2016 годах) говорит, что у «ПАТП-1» нет новых автобусов, а их покупка не запланирована.

«Для того, чтобы сохранить свои маршруты, а это около 20% рынка, нужно найти около 180 новых автобусов. Я сомневаюсь, что их даже физически сейчас возможно где-то найти. Насколько мне известно, другие перевозчики активно покупают автобусы. "ПАТП-1" может переключиться на оказание услуг для новых перевозчиков – это хранение, обслуживание, ремонт. Думаю, что и водители "ПАТП-1" перейдут на работу к победителям конкурсов. Мы говорим не о том, кто будет перевозчиком, а о комфорте граждан. 100% люди выиграют. Большая разница – ехать в новом автобусе или в старом»,— поделился своим мнением с «Ъ-Ярославль» господин Малютин.

Ярославские перевозчики не исключают, что рынок перераспределится в пользу крупных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди претендентов участники рынка на условиях анонимности называли «Ъ-Ярославль» группы компаний «Автолайн» и «Ранд-транс» из Москвы (в Ярославле работают связанные с ними компании «Трансмагистраль» и «Автомиг») и «Питер-Авто» из Санкт-Петербурга (в Ярославле работают как «Первая пассажирская компания»). Как сказал на совещании 18 января мэр Ярославля Артем Молчанов, к «Автомигу» и «Первой пассажирской компании» сейчас больше всего вопросов по невыходу автобусов.

Ярославский губернатор уверяет, что нерадивые перевозчики работать в Ярославле не смогут.

«Сейчас должна быть качественная работа. И не будет ее — будут штрафные санкции. Будет постоянно такое происходить. Сниматься будут перевозчики. И контракты будут разрываться. По выпуску будут крайне жесткие требования. То, что сейчас, и то, что у нас будет — это две совершенно разные ситуации. И все перевозчики это знают»,— говорит Михаил Евраев.

Губернатор не исключает форс-мажорных ситуаций на начальном этапе реформы. Говорит об этом и заместитель председателя муниципалитета.

«На начальном этапе могут быть сбои, они бывают всегда, когда приходит новый поставщик услуг. Задача власти сделать так, чтобы люди не ждали по часу этот новый комфортный автобус»,— сказал господин Малютин.

Андрей Иванов, Антон Голицын

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