Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославская область осталась без денег БРИКС на инвестпроекты

Правительство Ярославской области ищет другие источники финансирования проектов, которые должны были строиться на кредиты Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на встрече с ярославскими СМИ. Новый банк развития БРИКС должен был финансировать строительство канатной дороги в Тутаеве, очистных сооружений в Рыбинске и модернизацию исторической части Ростова.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«С БРИКСом у нас проблемы, потому что на сегодняшний день БРИКС не финансирует объекты. Мы сейчас ищем варианты, что мы будем делать с этими объектами. Бюджетных денег на эти объекты сейчас тоже не выделяют»,— сказал господин Евраев.

Реализация ни одного из заявленных проектов не началась, в разной степени готовности находится проектная документация. В 2021 году мэр Рыбинска Денис Добряков заявлял, что строить очистные сооружения на деньги НБР начнут в 2022 году, но этого не произошло.

После начала специальной военной операции на Украине Новый банк развития объявил о приостановке транзакций в Россию. Тогда главы ярославских городов и региональные власти утверждали, что все запланированные проекты будут реализованы. Представитель уполномоченной организации отмечал, что из-за экономической и геополитической ситуации в России реализация проектов может быть отложена на более поздний срок. Подробнее об этом в материале «Ъ-Ярославль» — «БРИКС не отдает швартовы».

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...