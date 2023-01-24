Ярославская область осталась без денег БРИКС на инвестпроекты

Правительство Ярославской области ищет другие источники финансирования проектов, которые должны были строиться на кредиты Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на встрече с ярославскими СМИ. Новый банк развития БРИКС должен был финансировать строительство канатной дороги в Тутаеве, очистных сооружений в Рыбинске и модернизацию исторической части Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«С БРИКСом у нас проблемы, потому что на сегодняшний день БРИКС не финансирует объекты. Мы сейчас ищем варианты, что мы будем делать с этими объектами. Бюджетных денег на эти объекты сейчас тоже не выделяют»,— сказал господин Евраев.

Реализация ни одного из заявленных проектов не началась, в разной степени готовности находится проектная документация. В 2021 году мэр Рыбинска Денис Добряков заявлял, что строить очистные сооружения на деньги НБР начнут в 2022 году, но этого не произошло.

После начала специальной военной операции на Украине Новый банк развития объявил о приостановке транзакций в Россию. Тогда главы ярославских городов и региональные власти утверждали, что все запланированные проекты будут реализованы. Представитель уполномоченной организации отмечал, что из-за экономической и геополитической ситуации в России реализация проектов может быть отложена на более поздний срок. Подробнее об этом в материале «Ъ-Ярославль» — «БРИКС не отдает швартовы».

Алла Чижова