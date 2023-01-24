Михаил Евраев: «Обсуждаем возможность поездки в зону СВО»

Глава Ярославской области Михаил Евраев «обсуждает возможность поездки» в зону СВО. Об этом господин Евраев сообщил на встрече с ярославскими журналистами. Также он рассказал, что регион не смог «взять шефство» над присоединенными к России территориями из-за невозможности «серьезных финансовых вложений» в них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Коммерсантъ-Ярославль» Фото: «Коммерсантъ-Ярославль»

«Были изначально обсуждения по нескольким территориям, которые мы готовы были взять на себя, стать их «шефами». Но решение было принято на федеральном уровне. К этому подключаются регионы, которые имеют серьезные финансовые возможности для такого «шефства». Там нужны серьезные финансовые вложения в инфраструктуру, чтобы привести эти регионы в порядок. С точки зрения посещения зоны СВО, обсуждаем такую возможность поездки»,— сказал губернатор.

Алла Чижова