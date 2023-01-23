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Колесо обозрения в Ярославле не могут запустить из-за санкций

Закрытое после аварии ярославское колесо обозрения около Парка Тысячелетия планируется запустить к концу февраля, сообщил «Ъ-Ярославль» владелец аттракциона и генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар. Он пояснил, что с документацией все в порядке, проблема в доставке из-за границы необходимых к замене деталей. Они задерживаются из-за логистических проблем.

«У нас нет проблем с документацией. Основная проблема с поставкой необходимых запасных частей компонентов. Часть из них находится в настоящее время, грубо говоря, под санкциями. Поставка из Германии должна произойти»,— сказал господин Коллар.

Господин Коллар заверил, что авария 11 декабря 2022 года произошла не из-за технических нарушений. После разборки электрощитка, из-за замыкания в котором колесо остановилось, были обнаружены следы грызунов.

«При разборке электрощитовой мы обнаружили следы нахождения грызущих животных, которые, возможно, повредили проводку, это и явилось причиной возгорания», — сказал владелец аттракциона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что СК по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Во время аварии в кабинах находились двое взрослых и двое детей. Их эвакуировали около 4 часов при отрицательной температуре воздуха с большой высоты. Спустить кабины сотрудники не смогли из-за неисправности механизма аттракциона, позволяющего механическим способом в ручном режиме произвести вращение колеса до платформы.

Алла Чижова

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